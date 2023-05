Congo-Kinshasa: Depuis Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis,Jean-Lucien Bussa - 'Venez investir en RDC, terre d'avenir et terre d'opportunités !'

C'est aux Emirats Arabes Unis, bien loin de l'Afrique, de l'Europe ou, même, des USA et de l'Asie, que Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre congolais du Commerce Extérieur, participant à la 12ème édition de la Réunion Annuelle sur l'Investissement, AIM 2023, a lancé un vibrant appel aux investisseurs ainsi qu'à tous ceux qui sont désireux d'entreprendre leurs affaires, de venir réaliser leurs rêves en RD. Congo, devenue, selon lui, une nouvelle terre d'avenir, une terre d'opportunités.

Tout en remerciant les organisateurs de cet important événement, qui a pour objectif primordial, de mettre en contact les investisseurs des Emirats avec les multiples opportunités d'affaires dans différents secteurs économiques et sociaux en RD. Congo, il a rappelé, à cette même occasion, que l'organisation de ce forum est, en réalité, la matérialisation de l'un des recommandations issues de la 12ème conférence diplomatique qui s'est tenue à Kinshasa, sous le Haut Patronage du Président de la République et Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO qui, depuis son accession au pouvoir, le 24 janvier 2019, fait de la diplomatie économique, son cheval de bataille et de l'investissement privé, le moteur de l'économie congolaise.

Sur toute la ligne, à l'aide des chiffres détaillés, il a présenté la RD. Congo, ses atouts en termes des terres arables, des potentialités minières et agricoles, ses réserves forestières, pétrolières et hydrographiques.

Plus loin, dans son discours, l'actuel Ministre du Commerce Extérieur, maîtrisant parfaitement l'essentiel des enjeux sur le plan international et régional, a insisté sur le facteur de la sécurité juridique et judiciaire assurée pour favoriser un vrai climat d'affaires en RD. Congo.

A bien cerner les méandres de son appel, il y a lieu, ici, de noter que le Congo-Kinshasa est et restera un pays-solution tant qu'il disposera d'autant des pistes à exploiter, pour tous les investisseurs intéressés, de participer à l'émergence des équilibres tant recherchés pour la stabilité de l'économie mondiale et, même, dans une large mesure, du transfert réussi sur le plan écologique et énergétique.