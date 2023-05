Congo-Kinshasa: Tout roule à la vitesse supérieure, IX èmes Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja rassure et confirme la livraison des ouvrages avant juin

Plus de quatre mille athlètes attendus à Kinshasa. Des infrastructures modernes sortent des terres sur tous les sites sélectionnés et vont être livrées, au plus tard, fin mai. La mobilité de tous les hôtes garantie. Des conditions d'hébergement pleinement assurées par des experts en la matière sur le site de l'Université de Kinshasa avec, pour une première, une connexion internet haut débit gratuite. Face à Jessy Kabasele, sur le plateau de l'émission Le Panier, sur les antennes de la RTNC, mardi, Isidore Kwandja Ngembo a fait le point de l'évolution très visiblement satisfaisante des préparatifs des IXèmes Jeux de la Franconie, prévus du 26 juillet au 6 août 2023, dans la capitale Rd congolaise.

Il a rassuré que la RDC va relever ce défi. A deux mois du grand rendez-vous, Isidore Kwandja a, en sa qualité de Coordonnateur du Comité national des Jeux de la Francophonie en RDC (CNJF), a affirmé que tout sera fin prêt avant juin. Aux stades de Martyrs et Tata Raphaël, il a indiqué que les travaux avancent normalement et que rien ne pourra bloquer la machine. Le N°1 du CNJF a saisi le moment pour saluer l'engagement du Président Tshisekedi qui, a-t-il dit, fait des investissements importants dans le secteur des sports pour la jeunesse du pays. Un des avantages de cette grand-messe, à l'en croire, c'est que la RDC pourra capitaliser la venue des délégations étrangères sur le plan touristique.

«Nous sommes à exactement deux mois et quelques jours des Jeux de la Francophonie. Les préparatifs évoluent normalement. Les infrastructures, les travaux avancent normalement et ils avancent maintenant très vite parce que nous avons demandé à tous les prestataires, à tous les entrepreneurs de faire en sorte qu'au plus tard le 30 mai, ils puissent nous livrer toutes les infrastructures. La plupart maintenant sont en train de faire les travaux de finissage. Par exemple, si vous allez au niveau du stade de Martyrs, vous allez voir que les gymnases qui sont là, on a déjà couvert, on est en train de placer maintenant les chaises, on est en train de faire les travaux. Et à la fin du mois, ils auront terminé complètement», a-t-il rassuré.

Zoom sur les préparatifs.

Dans son exposé, le Coordonnateur Isidore Kwandja a mis un accent particulier sur la sécurité, le transport et la restauration des athlètes. Il a affirmé que toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour que ce rendez-vous de Kinshasa reste à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la Francophonie.

«Même si nous allons du côté du stade Tata Raphaël, il y a l'infrastructure pour le Judo et pour la Lutte libre. Là aussi, on a déjà couvert, on est en train de faire les travaux de finissage. Donc, nous seront en mesures d'avoir toutes les infrastructures d'ici la fin du mois. Sur le plan de l'organisation également, nous avons déjà pris toutes les dispositions, que ça soit pour le transport, que ça soit pour la restauration, que ça soit pour l'hébergement, que ça soit pour la santé, que ça soit pour la sécurité, on a pris toutes les dispositions nécessaires. Dans l'organisation des Jeux de la Francophonie, ce que les gens doivent comprendre c'est que le comité national, notre mandat est de fournir la logistique nécessaire et de fournir les infrastructures qui soient aux normes internationales. C'est ce que nous faisons comme travail. Le suivi que nous faisons avec les entrepreneurs, c'est pour que tout ce qui doit être construit doit respecter les normes internationales », a-t-il complété.

Ce qu'il faut savoir de l'organisation assurée par le CNJF

« Au niveau de l'organisation, tout ce que nous offrons, c'est la logistique. C'est-à-dire que lorsque les délégations arrivent à Kinshasa, nous les accueillons à l'aéroport, nous les transportons jusqu'au village. Du village, on doit les nourrir, on doit les loger. Chaque jour, on doit les emmener dans les aires de jeu dont le stade des Martyrs, le stade Tata Raphael. Pour les artistes, on va les emmener au Musée, à l'Académie des Beaux-arts, au Centre Wallonie Bruxelles. Donc, nous offrons la logistique. Pour ce qui concerne les règles des Jeux, notamment pour les disciplines sportives, ce sont les fédérations internationales qui travaillent avec les fédérations nationales pour respecter les règles de jeu », a informé Isidor Kwandja.

Une centaine d'autobus pour la mobilité des athlètes

Il a révélé que pour ce qui concerne la locomotion de tous les athlètes, la société Transacademia a été associée et va livrer une centaine de bus VIP, dotés d'une connexion Wifi pour toutes les courses liées aux Jeux. « J'ai eu une séance de travail avec le DG de Transcadémia, qui a un centre nombre de bus climatisés qui sont disposés pour transporter les athlètes. Ils ont parlé d'une centaine d'autobus qui seront mis à disposition... Nous allons mettre le logo de CNJF pour que ça soit identifiable. Cette question là, nous l'avons déjà réglée parce que nous avons une centaine de bus et c'est largement suffisant pour transporter les athlètes de l'aéroport au village, du village vers les aires de jeu », a-t-il confirmé. Et de préciser l'enjeu de ces IXèmes Jeux de la Francophonie. « Pourquoi nous organisons ces Jeux, c'est non seulement pour que nous puissions montrer au monde ce que nous sommes capables de faire, mais aussi pour attirer les touristes. C'est ça l'objectif », a martelé le Coordonnateur Isidore Kwandja.

VOICI LES NOMS DES ARTISTES SÉLECTIONNÉS PAR PAYS POUR LES CONCOURS CULTURELS PENDANT LES IXÈS JEUX DE LA FRANCOPHONIE À KINSHASA

Bénin

Chanson : Dedji I. Inès

Contes et conteurs : Zinsou Adekambi Carlos

Danse de création : Cie Siwa Carmelita

Jonglerie : All Circus (groupe)

Littérature : Sèwanou Théophile Vodounon

Peinture : Aglingo Mahougnon Ninon

Photographie : Eliane Mahoutin Ablawa

Sculpture : Anthelme Lokossou

Burkina Faso

Chanson : Pare Flora (Groupe)

Contes et conteurs : Moumoula Hanna Samira

Création numerique : VieAir 2.26

Danse de création : Cie Fientan

Jonglerie : Etalon team (groupe)

Littérature : Mariam Sere

Peinture : Dramane Traore

Photographie : Ousmane Belem

Sculpture : Moussa Sawadogo

Burundi

Chanson : Mamao Band (Groupe)

Contes et conteurs : Gretta Karly Ineza

Danse de création : Group Inyambo Zanyamate

Littérature : Gioia Frolli

Peinture : Audrick Maniramboma

Photographie : Irutingabo Guy Ronnel

Sculpture : Venuste Hakizimana

Cameroun

Chanson : Nda Chi

Contes et conteurs : Angoung Zé

Création numerique : Safira 3D

Danse de création : Cie Mawanda

Hip-hop : Sn9per Cr3w

Jonglerie : Cam freestyle ball (groupe)

Littérature : Irène Fernande Ekouta

Peinture : Madeleine Wilfried Mbida

Sculpture : Ndogmo Marie Francine

Canada

Chanson : Mia Kelly

Contes et conteurs : Guyaume Bouliane

Danse de création : AMS (Andy Michel Shadari)

Hip-hop : Break City All-Stars

Jonglerie : Freestyle soccer (groupe)

Peinture : Caroline Douville

Canada Nouveau Brunswick

Chanson : Hache Jonathan

Danse de création : Chantal Baudouin

Littérature : Pierre André Doucet

Peinture : Guillaume Desrosiers Lepine

Photographie : Lucia Choulakian

Sculpture : Emilie Grace Lavoie

Canada Québec

Chanson : Brach Phillipe (Groupe)

Contes et conteurs : Gabrielle Harrison

Création numerique : Groupe Terra Nullius

Littérature : Melyane Fafard

Marionnettes : Troupe du Crapeau Cornu

Photographie : Simon Emon

Sculpture : Karine Locatelli

Centrafrique

Chanson : Beach Man

Contes et conteurs : Jospin Guitingombe

Danse de création : Cie Virus d'Ambition

Hip-hop : Makako Style

Littérature : Davy Nzossaya

Peinture : Kouka Binguimale Bienvenu Serge

Sculpture : Wilikoe Mariën Baudoin

Chypre

Danse de création : Viky Kala

Congo RD

Chanson : Nisi Mbuta

Contes et conteurs : Dan Bosembo

Création numerique : Paul MALABA

Danse de création : Cie Les Algues

Hip-hop : Team Léopard

Jonglerie : FECOFREE (fédération congolaise de freestyle football)

Littérature : Jocelyn Danga Motty

Marionnettes : Les Marionnettes du Congo

Peinture : Mbela Mambweni Glodi

Photographie : Jasmin Primo Mauridi

Sculpture : Cedrick Sungo

Côte d'Ivoire

Chanson : Lerie Sankofa

Contes et conteurs : Martial Braffou

Hip-hop : Real's boy

Jonglerie : Côte d'ivoire freestyle team (groupe)

Littérature : Grace Minlibe

Peinture : Kouame Kouasi Ange Wilfred

Sculpture : Kafana Soro

Fédération Wallonie-Bruxelles

Chanson : Estelle Baldé

Contes et conteurs : Jehanne Bergé

Danse de création : Kifesh Company

Hip-hop : Ruthless

Littérature : Cécile Emmanuelle Hupin

Peinture : Stassen Camille Frédérique.A

France

Chanson : Gabriel Tisseyre

Contes et conteurs : Noëlla Tanasi

Création numerique : Ugo Arssac

Danse de création : Cie Sara Ducat

Hip-hop : Hotmilk Breaker

Jonglerie : Footstyle (groupe)

Littérature : Maud Ruguet

Marionnettes : Cie Car à pattes

Peinture : Eli Desnot Marsan

Photographie : Adrien Tache

Sculpture : Aurélia Martin

Gabon

Chanson : Khery Seshet3w (Groupe)

Contes et conteurs : Adjayeno Senah Christopher

Création numerique : Bj Vision

Hip-hop : Exmos Crew

Littérature : Rosalie Nadia Soleil Nganang

Peinture : Lionel Bernard M Moubissangoye Milingou

Photographie : Cynthia Marilyn Abessolo Mezui

Sculpture : Saïd B Ondo

Haïti

Chanson : Sarah Abellard

Danse de création : Cie Akya Dance

Hip-hop : Break Manyak

Littérature : Carl Henry Pierre

Liban

Chanson : Sana Bouchedid Et Remy Hachem (Groupe)

Peinture : Wassim Daham Kammouh

Photographie : Rouba Kfoury

Luxembourg

Jonglerie : Sven Fielitz et M. El Mazghi (groupe)

Madagascar

Chanson : Ndaty Lahy (Groupe)

Contes et conteurs : Miangaly

Hip-hop : Moustik Crew

Jonglerie : Pi freestyle (groupe)

Littérature : Narda Natioranomena

Peinture : Richianny Raherinjatovo

Photographie : Toky Dimbimalala

Sculpture : Andriantseheno Fitiavana Ratovo

Maroc

Chanson : Dania

Contes et conteurs : Abire Abbou

Création numerique : Mostapha Sghir

Jonglerie : Stylers Crew (groupe)

Littérature : Mariyem Kokaina

Peinture : Ismael Azhendouz

Photographie : Hamama Oussama

Maurice

Chanson : Nula Groove (Groupe)

Contes et conteurs : Agathe Cledio

Danse de création : Cie Racine

Hip-hop : Spéville Darino

Peinture : Urmila Devi Narsiah

Photographie : Mary Dale Melissa

Sculpture : Jean Cédric Jaikel Galante

Niger

Chanson : Kitary

Contes et conteurs : Mamane iro Salifou

Danse de création : Cie ADC

Hip-hop : Dream Team

Jonglerie : Moussa Micko (solo)

Littérature : Nourratou Oumarou Hega

Marionnettes : Collectif Sannu-Sannu

Peinture : Ahmed Hamed Guissa

Photographie : Abdoullahi Ousmane Ango

Sculpture : Adamou Hamidou Tchiombiano Doudou

Roumanie

Contes et conteurs : Serban Ionna-Alina

Hip-hop : All In One Crew

Littérature : Felicia Cucuta

Peinture : Ancuta-Mihaela Muresan

Photographie : Laura Denise Lobon

Sculpture : Mihai Toth

Sainte Lucie

Danse de création : Endedance

Sénégal

Chanson : Diyane Adams (Groupe)

Contes et conteurs : Mina Khoussa

Création numerique : La Renaissance

Danse de création : Cie Kaddu

Hip-hop : Power Crew Bboying

Littérature : Mamour Sarr

Peinture : Fally Sene Sow

Photographie : El Hadji Samba

Seychelles

Danse de création : Groupe Guirland

Peinture : Ryan Chetty

Suisse

Danse de création : InQdrt - Collectif de Danse & Parkour

Littérature : Valentin Decoppet

Tchad

Hip-hop : Toumaï Dance

Togo

Chanson : Akadi

Contes et conteurs : Atsou Jean Adzigbli

Création numerique : Christian Tchamdao

Hip-hop : New Star Dance Company

Littérature : Kodjo Noumeleo Agbemele

Marionnettes : KAdam-KAdam

Peinture : Mawuko Abosseh

Photographie : Tessilim Adjayi

Sculpture : Kwami Dodji Agbetoglo

Vietnam

Danse de création : Au fond des yeux

Jonglerie : Collège du cirque du Vietnam