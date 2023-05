Congo-Kinshasa: Observation électorale - Une mission de l'Union Européenne attendue en juin 2023

"L'Union européenne a décidé de répondre favorablement à l'invitation officielle des autorités congolaises de déployer une mission d'observation électorale européenne. Une première mission exploratoire chargée d'identifier et d'évaluer le format et la faisabilité de cette mission viendra à Kinshasa au début du mois de juin pour rencontrer la CENI et les parties prenantes nationales et internationales concernées.

Forte de son histoire partagée, de ses plus de 100 millions d'habitants, de ses 450 groupes ethniques, de ses 221 langues, de ses 26 provinces, la République démocratique du Congo a, j'en suis viscéralement convaincu, tous les atouts pour faire de son unité et de sa diversité, une puissante force d'attraction et d'influence en Afrique et au-delà dans le monde. Les défis de développement (3) de la République démocratique du Congo demeurent immenses quand l'écrasante majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, quand 25 % de la population vit en situation de malnutrition, quand l'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux soins de santé primaires demeurent des produits de luxe réservés à une minorité. Je demeure néanmoins convaincu qu'une émergence durable et équitable est plus que jamais à l'ordre du jour pour la République démocratique du Congo, autour de trois piliers : l'agroécologie, l'énergie verte et le développement d'une industrie locale de transformation des innombrables minerais stratégiques que recèle votre sous-sol". Tel est l'essentiel à retenir du message de Jean-Marc Châtaigner, l'Ambassadeur de l'Union en RD. Congo, de ce mardi 9 mai 2023 à l'Institut des Musées Nationaux du Congo. Bien plus, à cette même occasion, dans un monde toujours plus interdépendant, "l'Union Européenne a lancé le « Portail Mondial », sans doute plus connu en anglais sous le nom de « Global Gateway », sa stratégie d'investissement pour établir à travers le monde des connexions durables et fiables qui soient au service des citoyens et de la planète. En effet, notre salut collectif repose sur notre capacité à coopérer efficacement pour préserver les biens publics globaux : la paix et la sécurité, le climat et la diversité biologique, l'eau, la santé et le développement humain.

Pour les préserver, il nous faudra notamment, réussir ensemble la double transition énergétique et numérique. Lors de leur visite à Kinshasa en mars dernier, les Commissaires européens Thierry Breton et Jutta Urpilainen ont appelé de leurs voeux un partenariat étroit entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sur ces transitions. Européens et Congolais ont le même intérêt à renforcer leur autonomie stratégique dans un monde multipolaire.

Cela passe par un développement économique qui mette l'accent sur la valeur ajoutée locale, afin de favoriser la création d'emplois et de revenus, l'utilisation durable des ressources naturelles, et la souveraineté alimentaire. Pour y parvenir, nos complémentarités sont évidentes, et vous pouvez compter que la coopération de l'Union européenne continuera de s'engager avec force aux côtés des Congolais dans ces efforts. Par ailleurs, aucun pays ne peut atteindre ses objectifs de développement durable sans institutions démocratiques transparentes, responsables et efficaces gouvernées par le principe de la légalité et reposant sur des bases juridiques solides. Un pouvoir judiciaire indépendant, impartial et efficace est le garant de la stabilité politique et de la sécurité, ainsi que d'un bon climat des affaires.

Ce dernier est particulièrement indispensable au développement de l'investissement national et international", a-t-il ajouté.

"Voilà pourquoi, nous poursuivrons notre coopération en faveur de la réforme du secteur de la sécurité, qui couvre non seulement la justice mais aussi, la police et la défense, soit le trépied sur lequel reposent la paix, la sécurité des personnes et des biens, et la souveraineté", a-t-il conclu.