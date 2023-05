Congo-Kinshasa: MDCO - Maurice Likuo Bolangala nommé Secrétaire Général du parti

Du chargé de mission du Président Mobutu au poste de Secrétaire Général du Mouvement des Démocrates Congolais, parti cher à Gabriel Mokia, le parcours élogieux de ce grand homme politique qu'est Maurice Likuo Bolangala force le respect.

Maurice Likuo Bolangala est né dans la province de l'Equateur, à Mondombe le 7 juin 1948. Il fera sa première année d'étude à Basankusu, rien qu'une année, suite à la mutation de son père à Coquilhatville en 1957. Ses études primaires, secondaires et les humanités, il les passera au groupe scolaire officiel congréganiste des frères des écoles chrétiennes de Mbandaka où il obtiendra son certificat d'Etat (diplôme d'Etat actuellement). Sa première année académique, il le fera à l'Université Libre du Congo à Bukavu avant de quitter et aller continuer à l'Université National du Zaïre (UNAZA, actuel UNIKIN), de suite du manque de la faculté de Science Economique. Une arrivée survenue juste au moment du changement du nom Lovanium à UNAZA. Il aura sa licence en science économique à l'UNAZA et poursuivra avec ses ambitions dans l'école des langues, en se faisant gradué en anglais.

Maurice Likuo Bolangala, commence sa carrière professionnelle dans le service secret, à l'Agence Nationale de Documentation (AND) où il était affecté dans le Département de Documentation Extérieure (DDE), pour l'espionnage et le contre-espionnage. Il continuera sa carrière au Service Action (SA), où ils ont été formés par des Juifs et des Américains ; service qui, plus tard, sera supprimé par le Président Mobutu et changé en Service d'Action et des Renseignements Militaires (SARM). Après cette dissolution, il quittera le pays pour des raisons sécuritaires.

Après que le professeur Kalongo Mbikayi ait été nommé Directeur de cabinet du Président Mobutu, il va rappeler Maurice Likuo au pays pour travailler ensemble avec lui dans le cabinet du président où il sera avant tout attaché avant de devenir Chef de service adjoint, chargé des approvisionnements à la présidence. C'est à ce niveau qu'il aura bien assumé sa fonction que Maurice Likuo deviendra si remarquable aux yeux du Président Mobutu. Un poste qu'il a occupé en succédant au Belge M. Lonier.

Ayant découvert ses aptitudes et compétences, le Président Mobutu l'élèvera au rang de chargé de mission, cela pendant la Conférence nationale souveraine. Ayant plus gagné la confiance du président Mobutu, Maurice Likuo fut notamment, la courroie de transmission entre le Marechal et Feu Etienne Tshisekedi.

Alors, c'est sur Décision du MDCO/BPN du 3 mai/2023, portant nomination du Secrétaire Général du Mouvement des Démocrates Congolais que M. Maurice Likuo Bolangala a été nommé par le président national du MDCO, Gabriel Mokia comme le Secrétaire Général du parti pour apporter de son art politique.