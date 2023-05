Angola: Démarrage de la Bourse du Diamant revu en Conseil

Luanda — La situation concernant la mise en oeuvre de la Bourse du diamant, dont l'ouverture expérimentale était prévue pour le second semestre 2022, sera examinée lors du VIIIe Conseil consultatif du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, qui se tiendra du 11 au 12 de ce mois, dans la province de Uíge.

Coordonné par la SODIAM en partenariat avec l'ENDIAMA, dans cette entreprise, on sait que l'Angola suit le modèle et le conseil d'Anvers (Belgique) et de Dubaï (Émirats Arabes Unis).

De même, l'embauche d'un consultant avec une expérience considérable a déjà été annoncée, qui a été président de la Bourse du diamant d'Anvers, en plus d'avoir aidé le gouvernement de Dubaï à créer sa Bourse du diamant.

Dans le cadre de ce processus, en janvier de l'année dernière, la Société nationale pour la commercialisation des diamants d'Angola (SODIAM) a finalisé le processus d'évaluation des manifestations d'intérêt, des entreprises nationales et internationales, lancé en mai 2021, des services spécialisés d'acidification (nettoyage ) de diamants et de ventes aux enchères, considérées comme des étapes importantes pour la Bourse.

Le processus d'évaluation a déterminé comme entreprises gagnantes, First Element, une société belge, pour l'unité d'acidification du diamant et Trans Atlantic Gems Sales, une société des Émirats arabes unis, pour la tenue d'enchères de diamants en Angola.

Le projet est sur ses pieds, mais il existe un certain nombre de contraintes qui empêchent le projet de démarrer en temps voulu, selon le secrétaire d'État aux ressources minérales, Jânio Victor.

"Nous avons des installations, mais nous devons acquérir le matériel qui est nécessaire, nous devons avoir notre propre expertise technique, nous devons chercher de l'expérience", a-t-il souligné, affirmant que c'est tout l'intérêt du secteur, et de l'Exécutif à voir le démarrage de la Bourse du Diamant dès que possible.

Jânio Victor s'exprimait devant la presse dans le cadre des préparatifs du VIIIe Conseil consultatif élargi du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPT), qui devrait réunir plus de 300 participants, dont des membres du conseil consultatif, des techniciens et invités.

Selon le responsable, le projet de la bourse prévoit de rassembler, dans d'autres phases de cette entreprise, la production de diamants des pays voisins, tels que le Congo, le Botswana et d'autres, en Afrique.

Actuellement, les diamants sont vendus aux enchères en Angola, mais sans la Bourse du diamant, un projet qui doit démarrer à cette fin.

Sans préciser les dates de son démarrage, le secrétaire d'État aux Ressources minérales a seulement indiqué que la Bourse du diamant opérera à l'Endiama, dans une phase embryonnaire, pour ensuite déménager dans ses propres installations.

Dans les interventions du responsable du secteur, le pôle de développement du diamant de Lunda Sul a été désigné comme le siège définitif de la bourse.

"Nous nous équipons pour que nous ayons la Bourse qui fonctionne dans une première phase, temporairement, pour que plus tard, nous ayons certainement les installations qui seront à un autre endroit", a-t-il avancé.

Stratégie de création

La création de la Bourse du diamant d'Angola est justifiée par le fait que l'Angola est un pays avec la plus grande probabilité de produire des diamants pour les 50 prochaines années ou plus.

Dans cette voie, le secrétaire d'État aux ressources minérales souligne, les mines existantes et la capacité d'occurrences de diamants dans le pays.

A titre d'exemple, il a mis en avant la mine de Luaxe, qui sera inaugurée cette année, dont la durée de vie utile pourrait s'étendre jusqu'en 2090.

"Si on trouve quelques roches primaires de plus qui possèdent autant de diamants aux qualités de Luaxe, on pourra compter sur l'exploration des diamants au siècle prochain", augure le spécialiste.

Pour le responsable, c'était une vision stratégique de se concentrer sur la Bourse du Diamant, comme l'Angola est un producteur, il y a tout lieu de contrôler les prix des pierres pratiqués sur le marché.

Un autre aspect a à voir avec la transformation, le polissage, pour que le pays entre dans le segment de la joaillerie, un marché qui se fait déjà sentir, mais encore de manière très timide.