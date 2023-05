Afrique Australe: Lancement d'un programme de services climatiques de la SADC

Luanda — Le programme de services climatiques pour la région de la SADC appelé "ClimSa" a été lancé mardi à Luanda par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Augusto Oliveira.

Le programme ClimSa, qui vise à fournir des informations climatiques actualisées, a été présenté lors de l'atelier sur les services climatiques dans la région de la SADC, qui se déroule du 8 au 13 mai, l'Angola étant le pays focal.

Le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture de l'événement, a indiqué que la création de canaux de communication et de processus d'engagement avec les institutions nationales, ainsi que la sensibilisation et l'initiation de la mise en oeuvre technique des activités dans chaque pays, dans le cadre du programme des services climatiques et des applicatifs associés au ClimSa sont les principaux objectifs de l'événement.

Mário Augusto a dit que l'Angola avait été choisi comme pays focal par les États membres, en septembre 2021, pour la mise en oeuvre d'un ensemble d'activités, telles que le développement et la démonstration d'une chaîne nationale de production de services climatiques et l'intégration de la perspective des mêmes services dans la politique et les programmes nationaux.

L'objectif du programme, selon Mário Oliveira, est de contribuer aux efforts des pays membres de la SADC pour s'adapter au changement climatique, en fournissant des services scientifiques aux processus de planification nationaux et régionaux.

"Ce qui implique de renforcer la chaîne de valeur des services climatiques à travers le développement des capacités des décideurs à tous les niveaux à utiliser efficacement l'information et les services climatiques", a-t-il souligné.

À son tour, le directeur général de l'INAMET, João Afonso, qui s'exprimait en marge de l'événement, a informé que le programme avait fait l'objet d'une évaluation, où le pays a présenté le meilleur rapport parmi les participants, en raison du système de modernisation en cours mise en oeuvre dans l'INAMET.

Ledit privilège, selon le responsable, est la garantie que l'Angola doit maintenir les conditions des pays membres afin qu'ils aient accès aux informations climatiques.

Le programme devrait fournir des mises à jour météorologiques et des alertes précoces pour soutenir les secteurs sensibles au climat tels que le lien eau-énergie - sécurité alimentaire.

Les objectifs comprennent également l'amélioration de la capacité technique des producteurs et utilisateurs d'informations climatiques, afin d'encourager l'utilisation des produits de surveillance et de prévision climatiques dans la gestion des risques climatiques et la gestion environnementale.