Algérie: Le secteur de la formation professionnelle participe à la réalisation de la sécurité alimentaire nationale

BOUMERDES — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, mardi depuis Boumerdes, que la réalisation de la sécurité alimentaire nationale passait par la garantie d'opportunités de travail aux jeunes, notamment dans les domaines agricoles et vétérinaires.

Le ministre qui présidait une réunion avec des cadres dans le domaine numérique issus de plusieurs wilayas du pays, a indiqué que son ministère veillait à "participer aux coté d'autres secteurs à la réalisation de la sécurité alimentaire à travers l'inclusion de la numérisation dans la formation, ainsi que dans la modernisation des spécialités et métiers favorisant la production de semences qui a connu un recul notable ces dernières années, menaçant la sécurité alimentaire nationale".

M. Merabi a ajouté que la stratégie de modernisation du secteur "vise principalement à donner une vocation à chaque wilaya, à travers la consécration de filières de formation professionnelle, comme le cas pour la wilaya de Boumerdes caractérisée par sa vocation touristique et agricole".

Par ailleurs, M. Merabi a indiqué que son secteur a prévu un programme, en vue de participer à la qualification et à l'intégration des personnes aux besoins spécifiques dans la vie professionnelles, pour les former à travers cinq établissements spécialisées, à Alger, à Boumerdès, à Relizane, à Skikda et à Laghouat.

A cette occasion, le ministre a appelé à un jumelage entre l'institut national spécialisé de formation professionnelle "Elkerma" à Boumerdès, et l'institut national spécialisé en hôtellerie et tourisme à Bou Saada (Al Messila).

Le ministre a supervisé, lors de sa visite, plusieurs activités, notamment l'inspection du centre de formation professionnelle et d'apprentissage des personnes aux besoins spécifiques à Corso, et a visité les stands d'une foire dédiée aux produits des stagiaires, et un atelier spécialisé dans l'accompagnement psychique des apprenants.

Il a supervisé, également, la signature d'une convention de partenariat entre les directions de la formation et de l'apprentissage professionnelle et de la santé, qui prévoit la formation de stagiaires dans le domaine de la santé.

Le ministre a supervisé le lancement des travaux de la journée d'études sur la plateforme "tayssir" dans le centre spécialisé d'El Kerma, puis, il a donné le coup d'envoi d'une visite sur le terrain des stagiaires de l'institut de formation professionnelle aux Issers, à la station de dessalement d'eau de mer à Cap djenat, avant de superviser la signature d'un accord de partenariat entre son secteur et le forum wilayal de la promotion du tourisme durable et la direction de l'administration local de la Wilaya.