Algérie: Marbre - Appui total aux projets de formation et de partenariat entre les sociétés algériennes et italiennes

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a réaffirmé, mardi à Alger, l'appui total aux projets de formation et de partenariat entre les sociétés algériennes et italiennes spécialisées dans l'exploitation minière du marbre et sa transformation, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, le ministre a reçu au siège du ministère une délégation de la Fédération algérienne des minerais, des mines et de l'industrie de la pierre, présidée par Djalal Guitoune et le président de l'Association italienne des producteurs et transformateurs de pierres naturelles et fabricants de machines, installations et produits auxiliaires pour le travail de la pierre, "Marmomacchine", M. Flavio Marabelli, en présence du directeur général du groupe minier Manadjim El Djazair et des cadres du ministère.

La rencontre était une occasion pour évoquer les modalités de concrétiser la convention-cadre entérinée le 18 juillet 2022 entre la Fédération algérienne et l'Association italienne dans le domaine de la formation (théorique et pratique), à partir de l'exploitation minière du marbre à sa transformation industrielle.

Cette rencontre vient "en exécution des recommandations du Conseil des ministres tenu le 30 avril 2023, portant sur le développement de la filière du marbre, l'interdiction de l'importation du marbre prêt à l'emploi et l'encouragement des startup à accéder à cette filière et à la développer par le recours aux technologies pointe".

Le ministre de l'Energie et des Mines a réaffirmé, à cette occasion, "l'appui total et continu au programme de formation convenu entre la Fédération algérienne et l'Association italienne et aux projets de partenariat et d'investissement en matière du développement de la filière d'exploitation minière du marbre et sa transformation notamment avec les sociétés italiennes tout en impliquant les entreprises nationales privées et les startup dans ce domaine".

Le ministre a souligné que cela "contribuera sans doute et efficacement à la diversification de l'économie nationale, à la limitation de l'importation et à la création de l'emploi en vue d'augmenter la production à des niveaux supérieurs pour répondre à la demande du marché national actuel, étant donné que le marbre algérien est désormais un marché prometteur car l'Algérie recèle de réserves et de grandes potentialités du marbre d'une qualité supérieure", conclut a même source.