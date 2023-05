Tunisie: Ligue 1 | Play-off - Une course ouverte...

Même si l'Etoile mène la course en tête avec 4 points d'avance sur le dauphin clubiste, il y a d'autres équipes, comme l'EST, l'USM et l'USBG, parmi les prétendants au titre, et qui n'ont pas abdiqué.

Il y a longtemps qu'on n'a pas vu une saison avec autant d'incertitudes et d'inconnues sur le nom du futur champion de Tunisie.

Cette saison 2022-2023 offre un choix inédit de prétendants au titre, dont principalement l'Etoile Sportive du Sahel, dernier champion en 2016 avant le sextuplé espérantiste. Mais plus encore avec le Club Africain, vainqueur notamment de l'édition 2015, et le favori traditionnel l'Espérance de Tunis qui passe, néanmoins, par une période défavorable avec 3 défaites au cours de ces play-offs. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'EST a des chances encore de finir champion de Tunisie même avec 7 points d'écart sur le leader à 8 journées de la fin. Sauf si ses devanciers réalisent un sans faute jusqu'à la fin de la saison.

L'USM et l'USBG ont, elles aussi, mathématiquement des chances de prétendre au sacre final. Quant au CSS qui revient sur le devant de la scène, c'est un outsider même si lui aussi peut coller au peloton de tête s'il gagne ses prochains matches.

Avantage à l'ESS mais...

Sans doute, l'ESS aborde le virage le plus compliqué, mais aussi décisif parmi les prétendants. Avec deux déplacements consécutifs à Béja et ensuite à Sfax contre le CSS, ce sont 4 matchs sur les 5 dernières sorties qu'elle aura à négocier à l'extérieur. Avec 4 matchs à domicile par la suite, dont la réception du CA et de l'EST, le calendrier deviendra a priori favorable à l'Etoile qui sera avantagée par le terrain... Le CA a des chances lui aussi, mais devra d'abord passer l'écueil de l'USBG, puis de l'OB.

Pour l'EST, c'est la double confrontation face à Al Ahly qui va sans doute déterminer le profil du parcours de la fin de saison. L'impact en championnat va dépendre grandement de ce résultat. L'EST devrait finir au mieux sur le podium à la fin de la phase aller et ne pourra plus se permettre de dilapider des points en cours de route.Un championnat ouvert, intense et bien disputé même si la qualité n'est pas forcément assurée, c'est mieux qu'un championnat décidé dès les premières journées.