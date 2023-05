Afrique: Karaté-do - Levée des sanctions contre Madagascar

Le président de la Fédération malgache de karaté a déclaré la levée des sanctions de l'UFAK contre Madagascar. Hanshi René Ramanitrandrasana, précurseur de cette discipline, a été le premier à se réjouir de cette nouvelle, hier, au Stade Barea.

La messe est dite. Désormais, la Fédération malgache de karaté, dirigée par le président Emile Ratefinanahary, est officiellement reconnue par l'Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK). C'est la seule et unique Fédération de karaté à Madagascar. Par le biais d'une lettre, l'instance continentale, en la personne de son président, Mesbahi Mohamed Tahar, a annoncé la levée totale de la suspension de la Fédération malgache.

Le bureau exécutif de l'UFAK a également envoyé une lettre à la Fédération internationale de karaté (WTF) pour reconnaître Emile Ratefinanahary en tant que président de la Fédération malgache et lui remettre les identifiants et logins du Sport Data pour l'enregistrement des délégations lors des différentes activités. En outre, la journée d'hier a également marqué la fin de l'ère Solofo Andrianavomanana, qui était au pouvoir depuis plus de 30 ans.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a délivré une attestation de fonction à Emile Ratefinanahary en tant que nouveau président de la fédération, signée par Rosa Rakotozafy. La Direction générale des Sports a aussi certifié que cette instance nationale, suite à la décision de l'Assemblée générale effective, est conforme aux dispositions des articles 22 et 25 de la Loi 97-014 du 9 août 1997 relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Coupe du Président

La Fédération a entamé ses activités depuis 2022. « Nous avons déjà préparé les athlètes dans le but de former la première équipe nationale de karaté. Les regroupements décentralisés se poursuivent afin de donner une opportunité à tous les karatékas dans toutes les ligues », a déclaré le président de la FMK. La nouvelle fédération vise à entrer dans le monde professionnel.

Elle envisage de mettre en place une académie de Karaté-do à Madagascar, et de former des cadres qualifiés au cours de ce premier mandat. « C'est le programme exigé par l'UFAK. L'objectif est de favoriser le karaté et d'avoir des athlètes de haut niveau. D'ailleurs, nous devons nous préparer pour les Jeux Olympiques de 2028. En plus des Jeux des Îles, nous avons reçu une invitation pour le Championnat d'Afrique en août », a ajouté le président. La FMK organisera sa toute première Coupe du Président. Plus de 12 000 karatékas sont attendus au Palais des Sports Mahamasina du 25 au 28 mai prochain.

Les deux premières journées seront réservées au stage des instructeurs, des maîtres de salles et des arbitres. La compétition ne débute que le samedi 27 mai. Après cette grande messe, la commission technique distribuera les points engrangés pour chaque athlète afin de déterminer les noms des derniers présélectionnés dans l'équipe nationale.