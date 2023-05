Madagascar: Ministère de la Défense nationale - Protocole d'accord entre l'Etat-Major des Armées et l'APMF

Ce protocole d'accord a porté notamment sur la coordination des ressources humaines et matérielles entre l'EMA et l'APMF quant à la protection des frontières et de l'environnement, que ce soit dans les eaux maritimes et les eaux fluviales.

Le ministère de la Défense nationale, sis à Ampahibe, a été le cadre hier, d'une signature de protocole d'accord global de partenariat entre l'Etat-Major des Armées (EMA) et l'Agence Portuaire Maritime et Fluvial (APMF). Cet accord a été placé sous la houlette du ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona et du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. Notons que l'APMF est l'autorité chargée d'assurer la régulation du sous-secteur portuaire, maritime et fluvial. En conséquence, elle coordonne la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domaine dudit sous-secteur.

Deux entités complémentaires

Selon le communiqué émanant du ministère de la Défense nationale, ces deux entités sont complémentaires dans la mesure où elles apportent leur concours au développement du pays. Le ministre souligne également que le protocole d'accord entre dans la concrétisation du premier « Velirano » du président de la République portant sur la sécurisation pérenne du pays, ainsi que du 12ème « velirano », empêchant, entre autres, l'exportation illicite et l'immigration clandestine. De ce fait, s'ensuivra la prise de responsabilité des responsables régionaux, et ce, pour le bien du pays, a-t-il soutenu.