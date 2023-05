Afrique: ¼ De finale CAN U20-Sénégal-Afrique du sud ce mercredi à Alger (16h) - Un virage décisif pour les Lionceaux

L'équipe nationale des moins de 17 ans affronte, ce mercredi, au stade Nelson-Mandela de Baraki (Algérie) son homologue de l'Afrique Sud pour le compte des quarts de finale de la CAN U17. Après le carton plein réalisé en phase de poule, les Lionceaux feront figure de favoris dans ce match décisif dont le principal enjeu sera une place qualificative à la prochaine Coupe du monde de la catégorie. Les cadets sénégalais veulent également soulever leur premier trophée et marcher sur les pas de leurs ainés qui ont remporté la CAN sénior, le CHAN en Algérie et la CAN U20.

Après les phases de groupes, place au premier quart de finale de la CAN U17 qui oppose ce mercredi 10 mai au stade Nelson-Mandela de Baraki, le Sénégal à l'Afrique du Sud. Les Lionceaux amorcent un virage décisif de la compétition. Les cadets sénégalais partent favoris après avoir plané sur le groupe et fait une forte impression dans la compétition continentale. Ce après leur trois victoires contre le Congo (1-0), l'Algérie, pays hôte (0-3) et la Somalie (0-3).

Avec en prime neuf points sur neuf possibles, sept buts marqués et zéro encaissé. Avec ce bilan, digne d'un futur champion, les coéquipiers d'Amara Diouf, meilleur buteur des Lions, ont réussi à effacer les doutes qui ont été notés après le bilan mitigé lors de la phase de préparation. Ils ont aujourd'hui besoin de tous leurs atouts offensifs comme défensifs pour passer le cap sud-africain. Une équipe qui est loin d'être le favori de ce duel après une phase de groupe compliquée. Avec un maigre bilan d'une victoire et deux défaites, Les cadets « Bafana bafana » d'Afrique du Sud n'ont validé leur ticket pour les quarts de finale qu'en faveur de leur classement des deux meilleurs troisièmes en compagnie du Congo, sorti 3e du groupe A.

Une place en demi-finale donnerait aux protégés du coach Serigne Saliou Dia accès à la Coupe du monde U17 qui aura lieu du 10 novembre au 2 décembre prochain dans un pays qui n'a pas encore été choisi par la FIFA. Mais ce match leur permet également de se rapprocher un peu plus d'un premier sacre continental lors de la finale qui se jouer le 19 mai prochain au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

Comme l'ont réussi leurs ainés de la sélection A couronnés en janvier 2022 à la CAN au Cameroun, puis de la sélection locale qui a remporté le CHAN en Algérie et enfin la sélection U20 qui a soulevé avec brio le trophée africain en Egypte et décroché en même temps la qualification à la Coupe du monde 2023.