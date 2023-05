Sénégal: Mme Bousso Adama Seye Ndiaye, directrice territoriale Dakar banlieue de Sen'eau - «On est en train de mettre des solutions en place pour sécuriser l'approvisionnement en eau»

La pénurie d'eau que vivent les populations de l'Unité 26 des Parcelles Assainies (PA) de Dakar et environ, depuis une semaine, s'explique, entre autres raisons, par le fait que ce quartier est situé dans la partie la plus haute de Dakar qui, en période de chaleur et de forte de demande, est la première à subir les perturbations.

Toutefois, les techniciens et responsables de Sen'Eau, mis au courant, travaillent à «sécuriser l'approvisionnement en eau de cette partie pour que, vraiment, quelle que soit la situation», les habitants aient de l'eau, rassure Mme Bousso Adama Sèye Ndiaye, Directrice Territoriale Dakar Banlieue de Sen'Eau, jointe au téléphone par Sud Quotidien. En attendant le retour à la normale, sous peu, elle annonce le déploiement de citernes sur place pour soulager les populations.

«Depuis une semaine on a des perturbations dans la distribution en eau de l'Unité 26, pour ne pas dire tout Parcelles. C'est au niveau de l'Unité 26 et une partie de l'Unité 25, c'est la partie haute de l'Unité 25». C'est Mme Bousso Adama Sèye Ndiaye, Directrice Territoriale Dakar Banlieue de Sen'Eau, qui confirme ainsi le manque d'eau que vivent les populations de l'Unité 26 et environ des Parcelles Assainies (PA) de Dakar, depuis une semaine.

Cependant, s'empresse-t-elle de révéler, l'origine de la perturbation est connue et des solutions sont en vue pour un retour à la normale et une sécurisation de l'alimentation en eau de la zone. «Mais sachez que, de toute façon, on a repéré l'anomalie et que des solutions sont en cours. Et, encore mieux, on est en train de mettre des solutions en place pour sécuriser l'approvisionnement en eau de cette partie. Parce c'est la partie la plus haute de Dakar... et de sorte que si la pointe et la chaleur arrivent, c'est la zone qui reçoit en première les perturbations, parce que c'est une zone élevée. Donc ça, il faut le savoir ; si tout le monde tire, Parcelles va mal».

Et Mme Bousso d'assurer que c'est le rôle de Sen'Eau d'assurer l'approvisionnent en continu de ces populations en eau et elle travaille dans ce sens. «Donc, aujourd'hui, il nous appartient, nous techniciens et responsables de Sen'Eau, ce que nous sommes en train de faire, de sécuriser cette partie pour que vraiment, quelle que soit la situation, que les populations aient de l'eau. Et ça, on en est conscient et on est là-dessus.»

En attendant le retour à la normale, des citernes d'eau sont mises à dispositions des populations, informe Adama Sèye Ndiaye. «Et, depuis qu'on nous a mis au courant et que, nous aussi, nous l'avons confirmé, nous sommes sur le terrain avec les populations, avec des citernes pour les soulager. Hier (avant-hier mardi, ndlr) nous avons pu les réalimenter... Elles peuvent vous confirmer qu'hier (avant-hier mardi, ndlr), à partir de 18 heures, elles ont été réalimentées, jusqu'à maintenant (hier, ndlr), sans rupture».

Interpellée sur l'origine de ces perturbations et si elles ont un lien avec les différents chantiers et travaux, la Directrice Territoriale Dakar Banlieue de Sen'Eau, qui se refuse d'indexer qui que ce soit, «en tant que responsable», déclare : «L'origine peut être diverse (...) Mais, sachez que c'est des choses qui, peut-être, proviennent, par moment, des perturbations dues à diverses causes : ça peut être dû à d'autres entreprises comme ça peut être en interne. Comme c'est un réseau enterré, on peut avoir un élément vétuste, un élément qui ne fonctionne pas correctement. Tout ça peut causer des anomalies», explique Mme Bousso.