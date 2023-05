Sénégal: Hivernage 2023 - L'Anacim annonce une installation précoce de la pluie

L'hivernage 2023 sera très précoce, d'après Ousmane Ndiaye, directeur de l'exploitation de la météorologie, au sein de l'aviation civile et de la météorologie.

Cependant, le directeur de l'exploitation de la météorologie a également annonce que le Sénégal connaitra une année excédentaire dans la façade Ouest et dans la façade normale, au Sud-est et au centre-sud du Sénégal. Dr Ndiaye S'exprimait hier, mardi 9 mai 2023, en marge d'un atelier de restitution de la prévision saisonnière des précipitations de 2023.

D'après les prévisions du directeur de l'exploitation météorologique, « Cette année, on s'attend pour la pluie, à une installation assez précoce. Cela veut dire beaucoup plus tôt que d'habitude. Au niveau du cumul, on s'attend à des précipitations assez importantes surtout la partie Nord et la façade Ouest du Sénégal et normales sur tout ce qui est de la partie Sud-est et la partie Sud. »

« Déjà pour le mois de mai, on s'attend à des pluies vers la semaine vers le sud, notamment Kolda etc., la saison va s'installer. Peut être l'installation de la saison est assez progressive. Ça commence par le Sud. Donc à la mi-mai, on s'attend d'abord que le Sud commence à avoir des pluies et ça va venir au centre vers le mois de juin-juillet pour revenir au Nord. Mais au Nord-est, on s'attend à des pluies assez tardives. Peut-être au mois de juin, on peut avoir déjà des précipitations un peu plus tôt. Ça dépend des zones », a expliqué Dr Ousmane Ndiaye, précisant que « cet exercice qu'on est en train de faire donne un peu les tendances. Et après maintenant, on va raffiner au fur et à mesure. Mais pour le moment ce qu'on veut c'est qu'aux décideurs, aux gens qui planifient et aux gens qui doivent prendre les grandes décisions, on leur donne une idée au moins comment la saison sera. Comme ça au moins, ils se préparent en prenant en compte l'information climatique. »

Dr Ndiaye a souligné que cette précocité des pluies est due à des indicateurs, comme l'avancée de la mousson. « On a des indicateurs. Pour aller vite, c'est-à-dire l'avancée de la mousson. Parce que c'est la mousson qui amène un peu l'humidité qui va donner des précipitations. Et, nous on a des indications qui nous disent un peu comment est la mousson. Donc, il y a deux indicateurs. Il y a la mousson en tant que telle, il y a chaleur et un peu la dynamique. Et en regardant le comportement de la mer : la mer au niveau du Golf de Guinée et la mer auprès des côtes sénégalo-mauritaniennes : le comportement de la température de la mer est un bon indicateur pour nous pour dire ce sera précoce ou pas ».

Cependant, Dr Ndiaye, a aussi indiqué que la saison des pluies sera excédentaire, mais plutôt dans la façade Ouest et normale, au Sud-est et au centre-sud du Sénégal. « Cette année sera une année excédentaire dans la façade, certainement une année peut être pour des endroits pas comme l'année passée, mais ce sera excédentaire dans la façade Ouest et dans la façade normale, au Sud-est et au centre-sud du Sénégal », relève-t-il.

Il faut noter que cet atelier de restitution de la prévision saisonnière des précipitations de 2023 est financé par le projet « Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa » (AICCRA) et s'est déroulé hier, mardi 9 mai 2023, à Dakar, en présence d'une cinquantaine d'acteurs provenant des structures techniques, des ONG, de la société civile, des organisations paysannes. L'objectif était de permettre à ces derniers d'avoir des informations nécessaires afin de mieux prendre des décisions pour sauver des biens mais surtout des vies.