Ile Maurice: Ambiance - Le PM trop calme...

Contrairement aux précédentes séances, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été très calme. Certes, la Private Notice Question (PNQ) n'était pas destinée à lui, mais à la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun. Néanmoins, il n'a jamais montré de signes d'irritation. En dépit des questions de Xavier-Luc Duval pour démontrer que le ministère de l'Éducation a failli, Pravind Jugnauth n'a pas réagi.

Et quand Khushal Lobine, autre député du Parti mauricien social-démocrate, a posé une question au chef du gouvernement sur des bagarres à la prison centrale, encore une fois, il a répondu paisiblement, alors qu'il est toujours agressif à l'égard des élus de l'opposition.

Cependant, c'est le leader de l'opposition qui a perdu son sang-froid. Il ne cessait de répéter que le ministère de l'Éducation n'a pas agi pour apporter des changements à l'Extended Programme malgré le rapport de la Banque mondiale.

«It is not how hard you are working which is important but the result», a-t-il répondu à Leela Devi Dookun-Luchoomun, qui n'a pas manqué de souligner que Xavier-Luc Duval se base sur un rapport de 2020. Des élus de la majorité ont alors commencé à ricaner. «All of them should be admitted to the Extended Programme», a alors réagi le leader bleu.

Le député Stephan Toussaint a, lui, tenté de donner une autre connotation à cette déclaration. «To pé maltret zanfan Extended Programme. Laont lor twa. I hope that they are listening to what you are saying», a-t-il déclaré. Le député du PMSD ne s'est pas laissé intimider. «L'honorable Toussaint aurait dû se battre pour les enfants qui ont échoué à leurs examens», a-t-il martelé.

Le speaker, Sooroojdev Phokeer, est alors intervenu pour demander à Xavier-Luc Duval de retirer ses propos. Le leader de l'opposition l'a fait, tout en rappelant qu'il se met rarement en colère. «Bérenger pé fer twa abriti komsa?» a lancé un élu du gouvernement.

D'ailleurs, le leader de l'opposition n'a pas manqué de tenir tête au speaker. Toujours pendant la PNQ, Sooroojdev Phokeer lui a demandé de se contenter de poser des questions au lieu de s'adonner à des débats. «La population attend des réponses», a-t-il lancé. Xavier-Luc Duval lui a alors répondu : «Elle n'attend pas vos interruptions.»

Le speaker a rappelé à l'ordre plusieurs députés durant l'après-midi. Arianne Navarre-Marie, qui déplorait les circonstances dans lesquelles une malade est décédée car l'ambulance n'avait pas de bouteille d'oxygène en la récupérant, a dû poser sa question bien qu'elle ait essayé de la mettre en contexte.

Deven Nagalingum a également eu du mal à cacher son agacement quand le speaker lui a accordé une seule question supplémentaire sur les terres destinées au centre culturel.