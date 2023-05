Afrique: CAN U17 - Le Sénégal prêt à affronter l'Afrique du Sud

L'entraîneur sénégalais Serigne Saliou Dia a déclaré que son équipe disputera avec beaucoup d'abnégation, son match contre l'Afrique du Sud le mercredi 10 mai, au stade « Nelson Mandela » à Alger, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 17, Algérie 2023.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur sénégalais a révélé que ses joueurs et lui visaient la finale. Le technicien des Lionceaux de la Teranga a commencé par évoquer le travail qui lui a permis de conduire son équipe en quarts de finale de la compétition.

« Les préparatifs que nous avons faits ont payé au regard de ce que nous avons fait sur le terrain. Nous avons un groupe fort et Dieu merci, nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale.

Chaque match auquel nous allons participer, nous l'aborderons comme une finale... nous devons suivre le même chemin pour gagner: bien travailler. Je pense qu'il n'y aura pas de match pour lequel nous allons changer notre plan, nous allons continuer avec le même plan sur lequel nous travaillons en entraînement. Nous devons prendre les choses au sérieux et nous pouvons faire la différence «

L'entraîneur sénégalais poursuit : « C'est un grand défi pour nous et nous voulons continuer à participer et à jouer jusqu'aux dernières étapes, et faire des efforts pour gagner, il y a des joueurs qui n'ont jamais joué à ce niveau avant. » « Nos joueurs sont jeunes, ils sont bons et savent gérer la pression, nous essayons de leur remonter le moral et de travailler avec eux du côté mental, et ils sont très concentrés. »