Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis - L'Italie revient en force

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, et le Directeur de l'Institut culturel italien, Fabio Ruggirello, en présence de la Directrice générale de la foire, Zahia Jouirou, ont pris part dimanche à deux événements organisés par l'Italie à l'occasion de la 37e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. La participation italienne s'est articulée en une première rencontre, pour un public adulte, dédiée aux traductions en langue arabe des oeuvres de l'auteur Italo Calvino, à l'occasion des 100 ans de la naissance de l'écrivain, l'un des auteurs italiens les plus connus et les plus lus du siècle dernier.

L'après-midi a été consacré aux plus jeunes avec la présentation de l'édition en langue arabe du livre "Mille Meraviglie, Viaggio alla scoperta dell'Italia", (Mille merveilles, voyage à la découverte de l'Italie). La première présentation dans un pays du Maghreb, le livre met en scène Geronimo Stilton, le journaliste « souris », qui raconte l'Italie à travers un voyage parmi les principales merveilles du pays.

Lors de son intervention à la Foire du livre, l'ambassadeur Fabrizio Saggio a rappelé l'importance de la participation italienne à la manifestation culturelle de Tunis, après une absence de plusieurs années, tout en soulignant que la coopération dans le domaine de la culture représente un aspect important de l'approche globale qui caractérise le soutien constant assuré par l'Italie à la Tunisie. Les événements organisés par l'Italie ont aussi été l'occasion de confirmer la disponibilité italienne à prendre part à l'édition 2024. L'ambassadeur Saggio a réaffirmé : "Nous travaillons avec les autorités tunisiennes pour que l'Italie puisse participer l'année prochaine avec une présence de premier plan à la Foire internationale du livre de Tunis".