Madagascar: Euro Tour - Tana Gospel Choir à Paris

Car la bible dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création... », les disciples s'éparpillent depuis des millénaires pour partager l'Évangile. Tana Gospel Choir, en tant que groupe de louange, va dans ce sens et reprend le chemin de l'évangélisation.

Après plusieurs dates dans la Grande île, le groupe mettra le cap sur la France pour entamer l'Euro Tour 2023. Le premier concert aura lieu à Paris, le lundi de Pentecôte, à l'église Sainte-Germaine à Cachan. Une date significative pour tout chrétien pratiquant car c'est la célébration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Évidemment, le répertoire se fera avec les meilleurs titres du groupe. « Misandràta Ianao » sera le fil rouge du concert avec des musiciens et choristes venus spécialement de Madagascar. Parmi les invités, Antsapraise et Mirella, la formation, tout comme la chanteuse sont bien connus dans le milieu.

Véritable pépinière, Tana Gospel Choir a sorti plusieurs stars de la musique variété malgache. Par ailleurs, certains sont même devenus des ambassadeurs de la musique malgache sous d'autres cieux. Fidèle à son registre, Tana gospel choir garde son identité. Avec la touche traditionnelle suavement mélangée avec les genres modernes, la bande à Fidy Rabearisoa captive et surprend toujours. Et bien sûr, les prouesses vocales à couper le souffle et les arrangements minutieux sont les formules gagnantes pour mettre en alerte les oreilles les plus fines.

Si le tout premier album est sorti en 2006, les derniers titres en date sont déjà sur toutes les lèvres. Parmi les plus populaires, « Am-paradisa » et « Ny fanatrehanao » mais surtout « Misandràta Ianao ». Dans un registre qui a fait la signature du groupe depuis ses débuts, Tana gospel choir rappelle que Dieu est omniprésent et omnipotent. Leurs morceaux sont, pour la plupart, des chansons d'encouragement qui rappellent, une fois de plus, que le Seigneur ne change pas et qu'il prend soin des siens. Car Dieu est la lumière et l'appui sur qui on peut toujours compter. Car il voit et entend chaque prière, qu'importe le gouffre où se trouvent ceux qui ont remis leur vie entre Ses mains. Toujours fidèle à sa mission, Tana gospel choir continue l'évangélisation en apportant du réconfort à travers sa musique.