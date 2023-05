Madagascar: Techniques agricoles - Adaptation au changement climatique sur le littoral Est

Moroteza est une petite commune de l'est de Madagascar. Située sur la route la plus éloignée et la plus accidentée de l'Atsinanana, entre Ambositra et Vondrozo, elle est connue pour sa difficulté d'accès.

En effet, c'est une zone idéale pour la mise en place de projets de conservation et de développement durable. C'est ainsi que Conservation International y a mis en oeuvre le projet Paysage durable pour améliorer les conditions de vie des communautés locales. Ce projet est financé par le Green Climate Fund et la Fondation Maitso et est mis en oeuvre dans plusieurs régions de l'Atsinanana.

Du 18 au 28 avril dernier, des techniciens de l'association Mahavonjy, Antefamoa Maharitra, Samboaran'ny Fampandrosoana et Mandroso se sont rendus à Moroteza pour former 240 agriculteurs locaux aux techniques agricoles durables. Selon les explications, cette formation théorique et pratique vise à améliorer la gestion des terres et des cultures, à promouvoir la diversité agricole, à protéger l'environnement et à réduire la pauvreté.

Les techniciens des associations travaillent en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux pour mettre en place des méthodes de culture adaptées à leur environnement et à leurs besoins. En plus de la formation, le projet comprend également la mise en place d'une pépinière pour la production de plants d'arbres fruitiers et de boisement. Les agriculteurs locaux ont été encouragés à diversifier leurs cultures pour augmenter leurs revenus.

Ainsi, une plantation de café et de girofle a été créée dans la région, avec l'aide des techniciens. Pour ces promoteurs, le but ultime de ce projet est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Moroteza en augmentant la productivité agricole et en réduisant la pauvreté. Le projet a également pour objectif de préserver la biodiversité et de réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement.