Madagascar: Colloque de l'AIST - Les services du Trésor à l'ère de la digitalisation

Dans un contexte marqué par la digitalisation devenue incontournable dans la gestion des affaires publiques, il est essentiel que les services du Trésor saisissent les opportunités du numérique pour gagner en efficacité et faciliter leurs interactions avec les usagers.

Enjeux

Une occasion pour les délégués issus des 29 pays membres de l'AIST de débattre sur les enjeux de la digitalisation centrée sur les usagers et des services en ligne. Le colloque annuel est en effet le moment de l'année où se retrouvent tous les dirigeants des administrations membres de l'AIST ou collaborateurs de haut rang ainsi que les représentants de nombreuses organisations internationales, d'universitaires ou encore d'experts dans le domaine des finances publiques.

L'objectif étant de mener une réflexion sur les meilleures pratiques en matière de digitalisation «centrée usagers» des services du Trésor, des actions concrètes à mettre en place et des difficultés réelles et potentielles de sa mise en oeuvre. Une bonne option, en tout cas, quand on sait que d'une manière générale, la digitalisation des administrations en charge des services du Trésor consiste à transformer leurs services et opérations de manière à numériser de bout-en- bout les processus métiers et à les rendre accessibles en ligne et en temps réel.

Transition numérique

Durant le discours qu'elle a prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du colloque, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, n'a pas manqué de faire état de l'importance de la transition numérique. « Ces dernières années, nous vivons la 4ème révolution industrielle ou Industrie 4.0. La transition numérique est devenue incontournable et l'administration publique ne doit pas être en reste. Face à cet enjeu, le président Andry Rajoelina a fait de la modernisation de l'administration l'une de ses priorités et cela fait même partie de ses 13 engagements personnels envers la nation ».

Sur ce point d'ailleurs, la Grande Île affiche une avancée considérable grâce, notamment, à l'institution d'un département ministériel qui se charge du développement numérique et de la transformation digitale au sein du gouvernement. « Nous disposons également d'une unité de gouvernance digitale, dont l'objectif est d'améliorer la qualité et l'accès aux services publics pour tous les usagers à travers la digitalisation. Nous avons aussi un grand projet gouvernemental qui s'appelle PRODIGY, financé à hauteur de 140 millions USD par la Banque mondiale et qui consiste à digitaliser l'état civil et à mettre en place un identifiant unique pour nos citoyens » a-t-elle ajouté.

Une autre étape importante sera franchie d'ici peu dans cette marche vers la transition numérique avec le projet d'ajouter 3,4 millions d'utilisateurs d'Internet grâce au programme de Connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar, dont le financement a déjà été approuvé par la Banque mondiale.

Enjeux et défis

Pour sa part, le Directeur général du Trésor Andry Nirina Rajaofetra, qui assure également la présidence de l'AIST, a fait part de l'enjeu et des défis de la transition numérique. « Nous sommes conscients que la transformation numérique est un enjeu majeur pour l'amélioration de la qualité des services offerts à nos usagers. C'est pourquoi nous avons déjà entrepris des actions dans ce sens, telles que la digitalisation des procédures relatives au rapatriement de devises, ou encore celle du paiement des carburants et des lubrifiants » a-t-il déclaré. Et de continuer que « nous sommes également conscients des défis qui se posent dans la mise en oeuvre de ces réformes, notamment en termes de sécurité des systèmes d'information, de protection des données personnelles, de renforcement des capacités et de gouvernance numérique. Nous avons donc initié des audits, renforcé les compétences de nos informaticiens et mis en place des dispositifs de veille technologique et de suivi de la mise en œuvre de ces réformes ».

Notons en ce qui concerne le colloque que pour favoriser la réflexion, des tables rondes et des exposés auxquels participent des membres de l'AIST et des experts externes (organisations internationales, universitaires...) précèdent les débats. L'ensemble des délégués présents aux actions de l'AIST, participent activement aux travaux, en séances plénières ou en sous-groupes ou ateliers, prenant à tour de rôle la responsabilité d'animer les débats et de les rapporter.