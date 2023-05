Madagascar: Barea CHAN - La prime des joueurs relevée à 60%

La Fédération malgache de football a finalement décidé d'augmenter la part des joueurs et du staff technique. Selon son communiqué, cette décision a été prise suite à une directive du président Andry Rajoelina.

Les joueurs et le staff technique recevront désormais 60% des 500 000 dollars, soit un montant de 300 000 dollars, en récompense de leur beau parcours lors du dernier CHAN. « Cette décision a été prise après une discussion entre l'instance nationale et les joueurs, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports », indique le communiqué de la fédération.

Le président de la République Andry Rajoelina, en tant que tuteur des Barea et du staff tutelle, a exhorté la fédération à bien gérer la répartition de la prime lors de son discours à Iavoloha. « Cela a été fait dans le but de répondre aux besoins des joueurs et du staff, qui ont été les principaux artisans de notre succès lors du championnat d'Afrique. La Fédération se chargera de répartir les 40% restants de la prime », précise toujours le communiqué.