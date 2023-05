Sénégal: Marche nationale et internationale le 19 mai contre la condamnation d'Ousmane Sonko - Yewwi se braque

La coalition Yewwi Askan wi n'est pas décidée à laisser prospérer la stratégie du pouvoir en place à corrompre l'éligibilité du leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko. Au lendemain de la condamnation en appel de ce dernier à 06 mois de prison avec sursis par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, la coalition de l'opposition a fait face à la presse pour dénoncer ce verdict qualifié d'inique avant d'annoncer une « marche nationale et internationale » le 19 mai prochain.

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu hier, mardi, une rencontre avec la presse, au siège du Prp (Parti républicain pour le progrès), pour se prononcer sur l'actualité nationale, principalement le verdict du procès en appel ayant opposé Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang et ayant abouti à une condamnation du leader de Pastef à 6 mois de prison avec sursis. Face aux médias, Déthié Fall du Prp, membre de la conférence des leaders de Yewwi, s'est outré de la sentence de la Cour d'appel avant de déclaré sas ambages que « Celui qui pense que Macky Sall fait tout ce qu'il est en train de faire pour te tracer le chemin, tu te trompes. Seule sa personne l'importe. Et tout ce qu'il est en train de tramer, c'est pour avoir un troisième mandat ».

Pour autant, a dit le leader du Prp aux membres de Yewwi qu' «il faut qu'on reste aujourd'hui plus que jamais soudé, plus que jamais solidaire. Parce que la solidarité se montre dans les épreuves. Et c'est ça, Yewwi Askan Wi ». Face aux agissements de Macky Sall, notamment la condamnation en appel d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis, Déthié Fall a appelé toute la population sénégalaise à rester déterminée et mobilisée. Dans la foulée, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a tenu à dire à Pastef-Les Patriotes et ses militants que « ce combat, Yewwi Askan Wi va le mener».

Dans la même logique, Déthié Fall a fait savoir que le combat contre le pouvoir en place vaut d'être mené jusqu'au bout. « Depuis 12 ans bientôt, le président Macky Sall nous montre tous les jours que ce n'est que sa seule volonté qui compte. On a atteint les limites ». Le leader du parti Prp qui a rappelé les décisions de justice rendues en première et en deuxième instance à l'encontre de leur camarade Ousmane Sonko, a invité « à monter à Macky Sall qu'ils ont le même courage que lui». Pour finir, Déthié Fall a fait part de la tenue d'une marche nationale et internationale le 19 mai contre la campagne de « liquidation » d'Ousmane Sonko». «Pour la marche nationale, le lieu et l'heure vous seront communiqués », a informé le leader du Prp en invitant les fédérations au niveau de la diaspora à organiser des marches le même jour.

A la suite de Déthié Fall, Khalifa Sall de Taxawu Senegaal a tenu à prévenir pour ce qui est de la condamnation d'Ousmane Sonko dont l'éligibilité pour la présidentielle de 2024 se joue que la coalition Yewwi Askan wi n'acceptera pas une troisième victime de Macky Sall. « Ce qui s'est passé hier, à savoir la condamnation lourde prononcée contre Ousmane Sonko, est révoltant. Yewwi Askan Wi assume que Sonko fait partie des siens. Depuis 2021, il est avec nous dans tous les combats. Et on sait que personne ne peut douter de son engagement dans ce combat. Ce qui est important est qu'on n'acceptera pas une troisième victime de Macky Sall. On en a connu deux. On continuera de se battre pour que 2024 qu'il ait une participation inclusive de tous les candidats », a fait remarquer l'ancien maire de Dakar.