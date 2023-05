Ethiopie: L'aide humanitaire au Tigré est suspendue, plus de 500 écoles restent fermées

Adigrat — Depuis trois ans, les élèves de la région nord de l'Ethiopie n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. En particulier dans les parties ouest, sud et nord-est du Tigré, les écoles restent fermées parce que les zones sont encore sous l'occupation des forces érythréennes et amhara.

Quatre-vingt-cinq pour cent des écoles ont été partiellement ou totalement endommagées par la guerre. Plus de 22 500 enseignants de la région n'ont pas été payés depuis plus de deux ans. Des millions d'enfants ont abandonné l'école, d'abord à cause de l'épidémie de coronavirus, puis à cause de la guerre. Le 13 avril, Save the Children a déclaré que quelque 2,3 millions d'enfants n'étaient pas retournés à l'école dans le nord de l'Éthiopie. Entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai de cette année, certains établissements des principales villes du Tigré devraient rouvrir leurs portes, notamment les jardins d'enfants et les écoles maternelles, puis les écoles primaires. Par ailleurs, compte tenu des ressources insuffisantes de la région, la décision a déjà été prise de réduire le nombre de matières proposées aux élèves. Il s'agit notamment de l'enseignement de l'amharique, de l'informatique, du sport, de la musique et de l'art.

Le Programme alimentaire mondial a suspendu la distribution de l'aide humanitaire "jusqu'à nouvel ordre" en raison de la découverte de vols à grande échelle de denrées alimentaires d'urgence et de leur vente sur les marchés locaux. Pour les mêmes raisons, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a également suspendu le financement de l'aide. Selon l'USAID, "les parties belligérantes se sont entendues il y a des années pour voler de la nourriture par le biais d'un "réseau criminel" mis en place à la suite du cessez-le-feu de novembre dernier (voir Fides 03/11/2022).

Bien que six mois se soient écoulés depuis l'accord de paix de Pretoria entre les gouvernements du Tigré et de l'Ethiopie (voir Fides 29/10/2022), les forces érythréennes et amhara sont toujours présentes dans la région et la violence continue.