Afrique: Fuir le Soudan - Seule à la maison, des avions de combat au-dessus des têtes

Arafa, 25 ans, était seule chez elle avec ses deux jeunes enfants lorsque les combats ont éclaté à Khartoum, la capitale du Soudan

Lorsque les combats ont éclaté à Khartoum, la capitale du Soudan, Arafa, 25 ans, était seule chez elle avec ses deux jeunes enfants. "J'ai passé la nuit effrayée, incapable de sortir de chez moi, car des gens étaient tués partout", dit-elle, se demandant comment elle allait protéger son fils de cinq ans et sa fille de trois ans.

Affolée par le bruit des tirs et des avions de combat qui survolaient la ville, elle tenta d'appeler son mari au travail, avant d'apprendre par des amis qu'il avait été abattu.

J'ai passé la nuit dans la peur, incapable de sortir de chez moi, car des gens étaient tués partout - Arafa

Pas de temps de faire son deuil N'ayant pas le temps de faire son deuil et n'ayant pas de plan précis, elle fuit Khartoum avec ses deux jeunes enfants dans une tentative désespérée de s'échapper. Partie en bus, elle arriva à Madani, une ville située à 135 kilomètres au sud-est de Khartoum, où un habitant leur proposa de les aider à quitter le pays. Avec cinq autres personnes, ils ont été conduits à Port-Soudan, le principal port maritime oriental du pays. De là, ils ont marché pendant une journée entière avant de trouver un moyen de transport vers la frontière égyptienne. "J'étais effrayée, fatiguée et désespérée", a-t-elle déclaré, précisant qu'elle avait passé 80 heures sans eau ni nourriture. " Le trajet était pénible et le bruit continu des coups de feu était assourdissant. Je ne pensais pas que nous allions y arriver. Je tenais mes enfants dans mes bras, j'avais peur de la guerre, du voyage vers l'asile et de la longue route qui nous attendait. Nulle part où aller

Après avoir franchi la frontière, ils ont finalement été conduits au Caire et débarqués sur une esplanade d'une ville qu'ils ne connaissaient pas. N'ayant nulle part où aller, Arafa et ses enfants ont passé la nuit dans la rue.

Arafa raconte qu'au matin, une Sud-Soudanaise passait par là et l'a vue.

"Elle me conseilla d'aller au bureau du HCR et de me faire enregistrer", raconte-t-elle, ajoutant que sa famille est maintenant enregistrée pour recevoir de l'aide de l'agence et qu'elle vit avec la gentille femme sud-soudanaise.

Nous sommes ensemble, avec les réfugiés

Comme les autres pays voisins du Soudan qui ont été touchés par le conflit, l'Egypte accueille déjà une importante population de réfugiés.

Les opérations du HCR dans ces pays étant déjà fortement sous-financées, l'agence pour les réfugiés a déclaré qu'un soutien accru serait vital pour répondre aux besoins humanitaires des personnes fuyant la violence.

Cela inclut environ 60 000 résidents de Khartoum qui ont fui la ville pour se mettre à l'abri.

Nous sommes ensemble, main dans la main, avec les réfugiés, à leur écoute - Randa Osman, UNHCR

Randa Osman, une assistante de terrain du HCR, fait le point sur la situation dans le camp de réfugiés de Shagarab, dans l'est du Soudan. "Malgré le conflit en cours, nous sommes ensemble, main dans la main, avec les réfugiés, nous les écoutons et nous sommes avec les personnes que nous servons dans toutes les situations au Soudan", dit-elle. Au milieu des frappes aériennes, des attaques armées et de la guerre urbaine, plus de 100 000 Soudanais auraient déjà fui vers les pays voisins. Leurs récits poignants font écho au sort de dizaines de milliers d'autres personnes qui fuient frénétiquement depuis le début des combats féroces entre groupes militaires rivaux, le 15 avril.

Un chaos dévastateur

Pour Marwa, qui préparait le petit-déjeuner pour son fils de 11 mois dans leur maison près de l'aéroport de Khartoum ce matin-là, la vie a basculé en un instant. Cette travailleuse humanitaire avait prévu, ce samedi-là, d'accueillir son mari à son retour d'un voyage précédant les célébrations de l'Aïd. Au contraire, après des jours de chaos dévastateur, de fusillades et de violence, elle a marché dans les rues encombrées à la recherche d'un moyen de s'échapper. Prenant quelques affaires, dont des médicaments et des vêtements, elle a rejoint des milliers d'autres familles qui cherchaient à se mettre à l'abri. Son voyage de Khartoum à l'Égypte a été une combinaison stressante et épuisante de chaleur, de faim, de peur, de nuits blanches et de piqûres de moustiques, dit-elle. Maintenant qu'elle est en sécurité, Marwa se sent impuissante, incapable d'aider ceux qui sont restés sur place. "En tant que personne travaillant dans le domaine humanitaire, il m'a été très difficile de voir cette situation sans pouvoir aider", déclare-t-elle. "Mon mari est toujours à Kassala et nous ne savons pas comment nous serons réunis. Nous essayons toujours de trouver une solution.

Fuir sans rien "Nous avons fui le Soudan pour le Tchad", a déclaré Halime Issakh Oumar, qui est maintenant réfugiée. "Nous voulons être en sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Nous sommes venus sans rien, pas même de la nourriture ou quelque chose à boire. Les histoires d'Arafa, de Marwa et d'Halime reflètent celles de près de 21 000 Soudanais qui ont cherché refuge au Tchad voisin. Dix mille autres Soudanais ont fui vers la République centrafricaine et, depuis jeudi, 47 000 se sont réfugiés en Égypte, selon les rapports de l'ONU. Dans ces pays, ainsi que dans les pays voisins, l'Éthiopie et le Sud-Soudan, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants arrivent, certains après des voyages périlleux, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres entités de l'ONU.

Aider un nombre croissant de réfugiés

Le Soudan est le deuxième pays d'Afrique à accueillir le plus grand nombre de réfugiés. Il en accueille plus de 1,14 million. Avant le début du conflit, plus de 3,7 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays. Les factions militaires en guerre ayant violé à plusieurs reprises les fragiles accords de cessez-le-feu, plusieurs agences des Nations Unies affirment que le nombre de réfugiés va continuer à augmenter. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) enregistre actuellement plus de 1 000 arrivées quotidiennes en Ethiopie, dont la majorité - 39 % - sont des Ethiopiens de retour, et 17 % sont des Soudanais et des ressortissants de pays tiers originaires de plus de 50 autres pays.

Raghuveer Sharma, qui a quitté l'Inde pour le Soudan en 2021, travaillait dans une aciérie à l'extérieur de Khartoum au début du conflit. Pendant une semaine entière, des groupes armés ont pénétré quotidiennement dans les locaux, pillant et tirant à l'aveuglette, prenant un otage et exigeant des véhicules et des téléphones portables, a-t-il déclaré à UN News. "Nous avons établi un plan selon lequel, dès que des groupes armés entreraient dans la maison d'hôtes, nous ne les laisserions pas y pénétrer", a-t-il déclaré. "Tant que nous aurions des véhicules et des téléphones portables, nos vies seraient épargnées. Reconnaissant d'avoir été évacué, il espère que la situation au Soudan reviendra bientôt à la normale.

Orage à l'horizon...

L'ONU estime que 270 000 Soudanais pourraient finir par franchir les sept frontières internationales de ce pays de 48 millions d'habitants, le troisième d'Afrique par la taille. Le HCR a déclaré jeudi que l'agence s'attendait à un flux de 860 000 réfugiés et rapatriés en provenance du Soudan. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en garde contre "une tempête parfaite" au Tchad, où l'afflux de réfugiés se produit quelques semaines avant le début de la période de soudure entre les récoltes, qui devrait laisser environ 1,9 million de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Les pluies diluviennes qui arrivent à peu près au même moment menacent de transformer des pans entiers de désert en rivières, mettant en péril les livraisons d'aide alimentaire essentielle aux réfugiés et aux autres groupes vulnérables, selon l'agence. "C'est une tempête parfaite", a déclaré Pierre Honnorat, directeur de pays et représentant du PAM au Tchad. "La période de soudure arrive en juin et la saison des pluies va isoler toutes ces régions.

Tout perdu "en un clin d'oeil

Les récits des Soudanais donnent une image sombre de la façon dont un conflit peut instantanément briser des vies. Une jeune Soudanaise de 16 ans avait réussi à franchir la frontière tchadienne pour se mettre à l'abri. "J'aimerais retourner dans mon pays", dit-elle, "mais seulement si nous y sommes en sécurité". Si de nombreuses personnes ont réussi à échapper aux combats et à se mettre à l'abri, Arafa affirme que l'avenir de sa propre famille est loin d'être assuré. "Je n'arrive pas à croire que je suis ici en Égypte, mais j'ai encore peur de tout", a déclaré Arafa. "J'ai besoin d'aide. J'ai peur de l'avenir. J'ai perdu ma maison, mon mari et mon pays en un clin d'oeil. Je ne veux pas perdre mes enfants aussi. Je veux qu'ils soient en sécurité.