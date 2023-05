Congo-Kinshasa: Bujumbura, Windhoek et Gaborone - Fatshi fait bouger les lignes pour le retour de la paix à l'Est

Après avoir participé, le samedi 06 à Bujumbura (Burundi), au Sommet de Bujumbura consacré à la revisitation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba 10 ans après sa signature, ainsi qu'au Sommet extraordinaire de la SADC (Communauté de Développement d'Afrique Australe) le lundi 08 mai à Windhoek (Namibie), le Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi était hier à Gaborone (Botswana), siège de l'organisation régionale précitée, dont il est présentement le président en exercice. Le dénominateur commun du safari diplomatique du premier d'entre les Congolais était la recherche des voies et moyens de mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est, de la part d'un de ses voisins, en l'occurrence le Rwanda, sous le paravent du M23, avec comme résultat impatiemment attendu le retour d'une paix durable dans cette partie de la République.

Le constat heureux à faire par de nombreux observateurs est que le Président de la République a fait bouger sérieusement les lignes, en obtenant notamment, lors du Sommet de Bujumbura, le déploiement

imminent de la Force de la SADC dans la province du Nord-Kivu, en lieu et place la Force l'EAC (Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est) ,avec un mandat réellement offensif et l'objectif clairement

affirmé de contraindre les terroristes du M23 à quitter les localités congolaises sous occupation depuis juin 2022, à se laisser désarmer et se faire cantonner dans des sites à fixer au Sud-Kivu, sous la surveillance de ladite force.

Il a été noté à Bujumbura, à Windhoek comme à Gaborone, un soutien total à la cause congolaise, des Chefs d'Etat du Burundi, Evariste Ndayishimiye (nouveau président en exercice de l'EAC), de la Namibie, Hage G. Geingob, et du Botswana Eric Mokgweetsi, notamment le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que la condamnation des actes de pillage de ses ressources naturelles.

C'est un Félix Tshisekedi visiblement satisfait qui va regagner Kinshasa, assuré de la mise en oeuvre rapide de la Force de la SADC en vue de faire le ménage au Nord-Kivu, selon les modalités à convenir

lors d'un futur Sommet de cette organisation régionale à convoquer dans le meilleur délai. Au regard de la configuration de la Force de la SADC, tout porte à croire que l'aventure du M23 et de son parrain rwandais au Nord-Kivu risque de prendre brutalement fin dans les semaines à venir.

Habitué à distraire tout tout le monde, le régime de Kigali voit peu à peu fondre, comme neige au soleil, son fonds de commerce d'une soi-disant menace sécuritaire de la République Démocratique du Congo sur son territoire, alors que ses actions déstabilisatrices contre Kinshasa sont connues de toute la planète Terre et de longue date.