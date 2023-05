Congo-Kinshasa: Cinéma - Sortie de "Paris à tout prix", film posthume de Mars Kadiombo

La grande première du long métrage "Paris à tout prix" est prévue, le 28 mai à 18h00, au restaurant Dix roues à UPN, près de deux ans après la disparition du patron de Yambi production, le 16 juillet 2021, alors en plein lancement de sa carrière de producteur et réalisateur sous le nom de Yamba Bilonda.

La bande annonce de Paris à tout prix, largement diffusée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, s'achève sur un message du producteur-réalisateur défunt, Yamba Bilonda. Parlant de son premier long métrage, il déclare : « "Paris à tout prix", ce n'est pas n'importe quel long métrage ». Il vante les qualités de son film précisant :

« C'est un long métrage didactique. Vous serez émerveillés, vous serez aussi attristés, vous allez tout voir là-dedans ». Il conclut sa communication sur ces mots : « N'oubliez pas que "Paris à tout prix" est né dans la douleur. Il a besoin de la protection de tout le monde. Nos attentes sont que "Paris à tout prix" soit consommé sans modération ».

La sortie de ce film était déjà programmée une première fois en juin 2021, quelques semaines avant la mort de Yamba Bilonda, plus connu sous son nom de comédien, Mars Kadiombo. C'est du reste sous cette casquette que le grand public l'identifiait et l'appréciait. Mort le 16 juillet 2021, l'artiste était dans un moment charnière de sa carrière où il avait choisi de passer de la comédie au cinéma et, particulièrement derrière la caméra.

Il avait fait une première tentative en 2016 avec La face cachée de Mobutu. Le court métrage, pas fameux, n'avait pas obtenu le succès escompté. Loin de se décourager, déterminé à se frayer une place dans le septième art congolais en pleine construction, il avait pris l'option de se former, d'acquérir des connaissances requises pour pouvoir y prétendre. Et, Paris à tout prix consacrait la somme de tous les efforts consentis à apprendre et à comprendre les arcanes du métier.

Confiant en l'avenir et s'estimant déjà sur une bonne lancée avec Paris à tout prix, Yamba Bilonda avait enchaîné avec une autre production. Il faut rappeler que son premier long métrage était déjà en voie de sortie, n'eût été son report, il aurait eu lieu avant son décès. Aux commandes de Yambi Production, il était occupé à la réalisation de Photo. Les trois semaines précédant sa disparition, Yamba Bilonda avait même déjà procédé à cinq jours de tournage de ce second projet de film.

Comme l'on ne change pas l'équipe qui gagne, il demeurait le producteur délégué et avait gardé à ses côtés Bayende films, Vision Me Kayoka et Trinity Studio comme coproducteurs. Forts de leur expertise, Perrin Kam, Attila Kayoka et John Van, les managers respectifs de ces trois boîtes de production, l'accompagnaient dans sa nouvelle aventure, le film Photo.