Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - Destino Itoua et son groupe sortent le single « Le péché »

Plus connu sous le nom de « Sty of God », Destino Itoua, jeune artiste congolais qui excelle dans le rap gospel, vient de sortir avec Soldats de Dieu, son groupe musical, le single « Le péché », disponible depuis le début de ce mois de mai sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Le jeune Destino Itoua s'est fait remarquer dans le rap profane jusqu'en 2015 avant sa reconversion, deux ans plus tard, comme serviteur de Dieu en évangélisant et en propageant la parole divine.

Encouragé dans cette voie par certains serviteurs comme le couple Niki Niki de la grande famille « Une heure avec Jésus », Destino Itoua se met à chanter en utilisant le rap comme musique d'expression.

Plus tard, il fait une brillante prestation lors du concours du jeune rappeur organisé par l'artiste Karkov, au quartier Siafoumou, dans le cinquième arrondissement Mongo Mpoukou. Fride Goma, un de ses amis artistes connu au lycée Victor-Augagneur, le dissuade de ne pas faire cette musique dite du monde. "Pasteur, tu fais quoi ici, ce n'est pas un milieu pour toi", avait-il dit avec un ton sévère.

"Dieu m'a conduit ici pour évangéliser ce peuple ", répondait Destino Itoua, ajoutant que le rap est un genre très prisé par la jeunesse et qu'il s'en servait pour atteindre cette couche qui a besoin de mélodies et non des obscénités.

Ainsi, après son voyage à Brazzaville en 2019, il sort son tout premier titre, "Nzambé malamu", avec Noa du groupe gospel Nix & Noa. Un morceau partagé à titre promotionnel à ses amis et condisciples. Un an plus tard, revenu à Pointe-Noire, il est associé à Eric et Claude, deux frères chrétiens au talent indéniable.

Les morceaux « Zone de confort », « Ngolu », « Yaya na ngaï » sanctionnent cette collaboration. Reparti pour Brazzaville, Sty of God crée le groupe Soldats de Dieu. En 2021? avec son frère Nerija Ngami, « Shadow of Jesus » pour les proches, il enregistre deux titres: « Jésus le patron » et « Lemvo », sans oublier l'apport de son frère Cardy.

Désormais affermi dans la parole chantée, il sera à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire, toujours pour éduquer, moraliser et évangéliser. De nombreux artistes chrétiens vont ainsi s'associer à lui dans plusieurs projets musicaux.

Après avoir longtemps suivi sa carrière et ses prestations, le bishop Rufin Sondzo décide alors de prendre en mains la carrière du jeune artiste Sty of God en le soutenant moralement, spirituellement, matériellement et financièrement. Les retombées ne tardent pas et il est devenu un artiste chrétien qui suscite désormais admiration par son talent et sa volonté de se perfectionner à chaque instant.

La rencontre avec Dienoviche Nelson Ekoualandzo « Chemin de Ediene », un jeune artiste musicien congolais talentueux, sera aussi déterminante dans la carrière de Sty of God. Artiste chrétien prometteur, il intègre le groupe Soldats de Dieu à la demande de Sty of God.

Les titres "Le péché" et "Nga té" sortent de cette entente pour le plus grand bien de leurs fans du quartier Kintelé, à Brazzaville, où ils s'expriment régulièrement. Cette oeuvre est soutenue par le label ATJ Music et aussi par Noblesse communication et son manager, Brel Nguimbi, dont l'appui à la musique chrétienne ne se dément plus.