Angola: La mort de Justiniano Araújo appauvrit le cyclisme - Palmira Barbosa

Luanda — La mort de l'ancien cycliste Justiniano Araújo, dimanche dernier, à Luanda, laisse la modalité plus faible et le sport angolais en général, selon la ministre de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa.

Dans une note de condoléances à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mardi, elle a déclaré que la contribution et la grandeur nationale du cycliste Justiniano seraient éternellement reconnues, non seulement pour son implication dans le développement du sport, mais aussi pour avoir été l'un des précurseurs du cyclisme en Angola.

"Au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports et en mon nom propre, j'adresse à la famille du défunt, aux amis, à la fédération et à la communauté sportive, les plus vifs sentiments de regret", souligne la ministre.

Justiniano Araújo, 57 ans, était vice-président de la Fédération angolaise de cyclisme.

En 2022, il a été honoré par la Fondation Sagrada Esperança, comme l'une des icônes du cyclisme angolais dans la période postindépendance.

"Juti", comme on l'appelait aussi, a débuté sa carrière sportive dans le football, où il a été gardien de but à l'Académica Escola Social do Zangado, durant la saison 78/79 chez les juvéniles.

En 1980, il a officiellement concouru pour le cyclisme, dans une course qui visait à saluer la Journée de la femme angolaise.

Le défunt détient le record des championnats nationaux et a été, entre les années 80 et 90, une source d'inspiration pour la nouvelle génération de cyclistes.