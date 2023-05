Angola: Les investisseurs réévaluent les réserves de fer à Kassala-Kitungo

Luanda — Des investisseurs angolais et des Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé mardi le début des travaux de réévaluation et d'exploitation des réserves de fer situées à Kassala-Kitungo, province de Cuanza-Norte, estimées à 217 millions de tonnes.

Il s'agit d'un projet de Capital Mining, titulaire du permis de prospection de fer de Kassala-Kitungo depuis 2021, et d'Omega Mining Limeted du groupe IRH des Emirats Arabes Unis.

Les deux sociétés ont créé un véhicule commercial qui, dans les premières années d'activité, prévoit l'exploitation et la transformation de 217 millions de tonnes de fer, avec l'indispensable collaboration directe et indirecte de milliers de travailleurs angolais, selon une note envoyée à l'ANGOP.

Le démarrage de ce projet permet également un plus grand développement économique et social de la région et contribue à l'accroissement de la richesse nationale.

Le projet de fer de Kassala-Kitungo est situé dans la commune Danger-ya-Menha, à 40 km de N'Dalatando, chef-lieu de la province de Cuanza Norte, à environ 220 km de la ville de Luanda.

Selon un document publié par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, en 2019, la première phase du projet a été achevée, qui consistait en des travaux de prospection pour confirmer les ressources, où 15 000 mètres supplémentaires ont été forés, 5 600 échantillons ont été prélevés et 4 850 d'entre eux ont été analysés.

D'après les travaux de forage et les tests métallurgiques effectués et inclus dans l'étude conceptuelle achevée en 2014, il est prévu que jusqu'à 6 millions de tonnes de concentré de fer, avec une teneur de 70,2% Fe et 2,2% SiO2, pourraient être produites à partir desdits gisements.