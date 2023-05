Ile Maurice: Parlement - Le Mauritius Digital Promotion Agency Bill voté

Le Mauritius Digital Promotion Agency Bill a été voté hier soir. Lors de son summing-up, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation (TCI), Deepak Balgobin, a souligné que ce projet de loi viendra remplacer la National Computer Board Act et permettra de mettre sur pied la Mauritius Digital Promotion Agency. Le conseil d'administration de l'agence sera composé d'un président, d'un représentant du bureau du Premier ministre, d'un représentant du ministère des TIC, ainsi que d'un représentant du bureau de l'Attorney General.

Dans ce même contexte, Avinash Teeluck, ministre des Arts et du Patrimoine Culturel, a souligné que ce projet de loi vise à renforcer le secteur des technologies de l'information et de la communication à travers le développement des compétences et de l'innovation. «(...) Il prévoit également d'assurer des compétences de base en TIC à toutes les couches de la population et de conseiller les ministres sur les politiques nationales de promotion et de développement des TIC.»

Même son de cloche pour Dorine Chukowry, députée de la majorité. Elle a salué et soutenu pleinement ce projet de loi et a affirmé que le secteur des TIC fait partie intégrante de notre société et continue de se développer. Et Maurice doit aussi atteindre un niveau supérieur.

Il a dit : Toujours pendant son résumé, le ministre Deepak Balgobin n'a cessé de se moquer de Nando Bodha. Ce dernier avait dit «Gogle» au lieu de «Google».