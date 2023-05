Ile Maurice: «Ti Korim», 18 ans, 43e mort

Wazeer Korrimbaccus, un motocycliste de 18 ans, est la 43e victime d'un accident mortel. Ce jeune homme a perdu le contrôle de sa moto à Résidence Vallijee, dans la nuit de lundi. Plus tôt dans la journée, un autre accident mortel s'était produit sur l'autoroute à la hauteur de Terre-Rouge. L'identité de la victime, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, reste inconnue.

Wazeer Korrimbaccus, affectueusement appelé «Ti Korim» par ceux qui l'ont côtoyé, laisse un grand vide dans la vie de ses proches. Ce jeune homme plein de vie et passionné de moto avait des projets plein la tête et il se donnait à fond pour les réaliser. Cet habitant de Vallée-des-Prêtres était également un grand passionné de football. Il ne manquait aucune occasion pour jouer un match, souligne l'un de ses amis. «J'ai perdu un grand ami, un excellent joueur de football et je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. C'est trop dur. Je prie seulement pour qu'il ait la meilleure place au paradis.»

À son domicile, la tristesse et l'incompréhension règnent. Les proches sont accablés, mais ils n'ont pas le choix que d'accepter le départ subit de «Ti Korim». «C'était écrit qu'il venait sur terre pour un bref instant avant que Dieu ne l'appelle. Il devait partir», pleure un proche. L'accident s'est produit dans la nuit de lundi, vers 22 h 40, à la hauteur de la Montée Hussard, à Résidence Vallijee. Le jeune homme sortait de Grande-Rivière-Nord-Ouest et se dirigeait vers Port-Louis lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto, une Suzuki, et a percuté un arbre. Lorsque la police est arrivée sur place, il gisait inconscient.

Les membres du SAMU sont rapidement arrivés sur les lieux et ont transporté la victime à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Cependant, quelques minutes seulement après leur arrivée, le décès de Wazeer Korrimbaccus a été constaté. Une autopsie a attribué son décès à des blessures multiples. Les policiers de Line Barracks visionneront les images des caméras de Safe City pour déterminer les circonstances de l'accident. Les funérailles du jeune homme ont eu lieu hier.

Percuté à Bois-Marchand

Par ailleurs, un accident mortel s'est produit plus tôt sur l'autoroute à BoisMarchand. Un homme d'une cinquantaine d'années a été percuté par une voiture qui se dirigeait vers Calebasses. Selon les recoupements d'informations, la victime a traversé soudainement lorsqu'elle a été percutée. La police, sur place, a trouvé la victime dans un état critique. Ses bras et ses jambes étaient pliés vers l'extérieur, elle présentait plusieurs blessures sur différentes parties du corps et saignait abondamment. Lorsque le SAMU est arrivé, les médecins n'ont pu que constater le décès de la victime.

Un test d'alcoolémie a été effectué sur le conducteur, un habitant de Résidence La Cure âgé de 56 ans, qui s'est révélé négatif. Il a été placé en détention pour la nuit de lundi et a comparu devant la cour sous une accusation d'homicide involontaire le lendemain