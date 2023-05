Mali: Renforcement de la confiance entre les FAMa et la population de Tessalit à travers le sport

Du 5 au 7 mai 2023, Tessalit a abrité un tournoi de football visant à renforcer la confiance entre les Casques bleus, les Forces armées maliennes (FAMa) et les jeunes de la localité. Cette deuxième édition du genre a drainé un public nombreux.

Le sport est un vecteur important de paix et de réconciliation dans les zones de conflit. À Tessalit, le football est un moyen pour les FAMa et les Casques bleus de la mission onusienne, de travailler ensemble et de construire des liens solides avec la population locale.

Les organisateurs de ce tournoi ont souhaité que cette initiative soit le début d'une série d'activités sportives et culturelles visant à les rapprocher des habitants et des différentes communautés de la région entre elles.

S'exprimant à cette occasion, le Colonel Bréhima SOGODOGO commandant du 72 Régiment d'Infanterie motorisée des FAMa basé à Tessalit, a tenu à féliciter les jeunes de la localité pour leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Ahmed Ag AMIHACHEL, représentant du Conseil communal des jeunes a apprécié cette activité qui vise selon lui un double objectif : d'une part renforcer les relations de confiance et de collaboration entre les militaires et la communauté locale et de l'autre, contribuer à rapprocher les FAMa, les Casques bleus et la population de Tessalit.

Quant au représentant du Maire, Intehinit Ag SOUEBAGUE, il a souhaité que chaque acteur s'inscrive à son niveau dans la dynamique de la paix à l'image du colonel SOGODOGO pour que la paix ne soit plus un mirage pour les populations meurtries par plus de dix ans de crise.

Sur le plan purement sportif, c'est l'équipe d'Amachach qui a remporté le championnat en battant en finale celle de Tarawante aux tirs au but. Chaque équipe participante a reçu une récompense ainsi qu'un jeu de maillot.