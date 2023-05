Afrique: Réunion de la Commission sur le climat des États insulaires d'Afrique aux Seychelles pour discuter de la prochaine COP28

Les pays membres de la Commission du climat des États insulaires d'Afrique (AISCC) se réunissent lors d'une réunion de trois jours pour parvenir à un consensus sur les meilleurs moyens pratiques de mettre en oeuvre l'AISCC et discuter également des attentes pour la prochaine 28e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 28) à Dubaï en novembre.

La réunion du groupe technique et d'experts, qui se tient aux Seychelles du 10 au 12 mai, vise à établir un cadre de gouvernance pour la commission, à informer les membres sur les résultats et le suivi de la COP 27 - en particulier les implications pour les États insulaires africains et comment Les États insulaires africains, individuellement et collectivement, se dirigent vers la mise en oeuvre.

Dans sa déclaration d'ouverture préenregistrée, le président des Seychelles et président de l'AISCC, Wavel Ramkalawan, a souligné que "c'est une occasion unique pour tous les membres de l'AISCC d'interagir les uns avec les autres et avec nos principaux partenaires internationaux et de proposer des actions concrètes à être prises pour rendre la commission pour le climat enfin opérationnelle.

"Il est vital maintenant, plus que jamais, que la commission fournisse un soutien aux pays membres dans la réalisation de leurs ambitions climatiques et agisse comme un mécanisme conjoint permettant aux pays de se réunir et de lutter contre le climat au niveau sous-régional", a déclaré M. Ramkalawan.

Le ministre seychellois de l'agriculture, du changement climatique et de l'environnement, Flavien Joubert, a déclaré qu'"aujourd'hui, nous travaillerons sur sa création et sur des éléments qui garantiront qu'à l'avenir, il continuera à fonctionner et à fournir des résultats à ses membres".

"Dans le même temps, nous envisageons également différentes propositions et actions que nous prendrons à l'avenir. Nous avons la Grande Muraille Bleue [Initiative] qui couvre la conservation de l'océan, et nous voulons qu'elle soit étendue aux pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des propositions sur les finances qui seront mises en avant entre autres », a déclaré M. Joubert.

"Nous espérons avoir des informations concrètes et des propositions à mettre sur la table lorsque nous rencontrerons les ministres lors d'un débriefing en ligne qui se tiendra vers la fin de l'année lors de la COP. Nous espérons obtenir l'engagement d'autres pays sur les actions et du soutien des partenaires. Nous pensons qu'avec cela, les îles africaines peuvent atteindre un niveau qui leur permettra d'entreprendre des actions liées au climat au même niveau que les autres grands pays », a-t-il poursuivi.

La réunion technique comprendra également deux assemblées générales extraordinaires consacrées à l'exploration quant à l'émission d'une obligation bleue au niveau régional et au développement des marchés du carbone bleu dans les États insulaires africains.

L'AISCC a été créée en marge de la 22e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) qui s'est tenue à Marrakech en 2016. Les Seychelles président la Commission, les autres États membres étant le Cap-Vert, les Comores, la Nouvelle-Équatoriale Guinée, Guinée Bissau, Madagascar, Maurice, Sao Tomé et Principe et Tanzanie.

Son objectif est de permettre aux États insulaires africains de travailler ensemble vers une vision partagée et à long terme pour s'approprier efficacement ses ressources disponibles, à savoir ses espaces océaniques. Cela doit être fait en inspirant le leadership et en facilitant la collaboration dans la mobilisation des ressources financières et de l'expertise technique aux niveaux national, régional et international pour lutter contre la crise climatique.