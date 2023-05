Togo: L'acte 6 du Salon international FESTIMMO s'ouvre ce vendredi à Lomé

La 6e édition du salon international de l'immobilier et de l'habitat (FESTIMMO) s'ouvrira ce vendredi 12 Mai sur le site de la Foire Togo 2000. Un évènement qui veut rassembler et consolider les acteurs, tout en proposant de nouvelles collections de produit immobilier aux consommateurs, et célébrer la reprise de l'évènement après trois ans d'interruption pour cause de crise sanitaire.

Ce vendredi tous les acteurs exerçant dans le domaine de l'immobilier sont conviés sur le site de la foire Togo 2000 pour célébrer le « retour » de Fest'immo. Un rendez-vous commercial qui rassemble périodiquement, pour créer une chaine de valeur forte, promouvoir les produits et services et également se créer des liens. Cet évènement initié par « E & K EVENT » est un sommet entre les professionnels du monde de l'immobilier qui ont pour but de mobiliser plus d'une cinquantaine d'exposants et plus de 5000 visiteurs sur le site de la foire Togo 2000.

Un objectif clairement modéré au regard du succès des éditions précédentes, mais que les organisateurs assument volontiers, avec une idée claire de gravir étape par étape les échelons pour arriver à la 10e édition tout en mettant l'accent sur les enjeux de l'évènement pour gagner en popularité. Ainsi sur les conseils de plusieurs experts le Fest'immo va travailler à apporter des formations, appuyer et orienter les consommateurs pour une prise de décision efficace en matière de promotion, de construction, d'acquisition, de vente ou de location.

Tout comme les éditions précédentes, celle-ci offre son cadre pour répondre aux besoins sans cesse croissant du public en information sur l'évolution dans le domaine immobilier, en organisant des rencontres B to B, une conférence exclusive d'orabank et une autre conférence de l'ordre national des architectes du Togo. De nombreux prix seront également décernés entre autre le prix du meilleur stand, de la meilleure innovation technologique et bien d'autres encore.

Les fest'immo entend apporter des opportunités de business aux exposants et les aidés à se créer des relations professionnelles pouvant les aidés à se développer et à gagner en notoriété sur le marché de l'immobilier.

Espérant une participation massive du public, le salon international du Fest'immo exprime sa plus grande joie pour les retrouvailles après un moment d'interruption. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi sur le site de la foire Togo 2000 pour la fête de l'immobilier qui s'annonce belle et grandiose.