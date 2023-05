Tunisie: Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme - « Les vols programmés de et vers la Tunisie se poursuivent à un rythme normal »

« L'ensemble des intervenants continuent d'oeuvrer afin d'assurer la réussite de la saison touristique et de garantir les meilleures conditions d'accueil et de séjour, aux touristes ».

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a assuré, hier, à Djerba, que « les vols programmés de et vers la Tunisie se poursuivent à un rythme normal et qu'il n'y aucun changement ou annulation », suite à l'attentat perpétré, mardi soir, aux abords de la synagogue de la Ghriba.

Présidant, ce matin, à Djerba, une cellule de crise chargée de suivre la situation des touristes et le dispositif de sécurité interne dans les hôtels, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités régionales, Belhassine a souligné l'importance de la réactivité et de l'efficacité de l'intervention des forces de l'ordre.

Et d'affirmer « la poursuite de la confiance en la Tunisie », ajoutant que « l'ensemble des intervenants continuent d'oeuvrer afin d'assurer la réussite de la saison touristique et de garantir les meilleures conditions d'accueil et de séjour, aux touristes ».

« Aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri de ce type d'attaque », a insisté le ministre, saluant, dans ce contexte, la solidarité des Tunisiens qui reste nécessaire pour contribuer à l'essor économique du pays.

Le ministre du Tourisme a poursuivi hier sa visite, tout au long de cette journée, à Djerba, afin de faire le suivi de la situation des touristes présents sur l'île.