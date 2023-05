Afrique: Développement durable et accès à l'énergie- Une société italienne fixe ses principaux objectifs

Une transition juste, le rapport de développement durable volontaire de l'entreprise. C’est ce qu’ Eni, une société italienne d'hydrocarbures à travers le monde vient de présenter en publiant « Eni For 2022 » Selon une note à la presse dont nous avons eu copie, Il y est décrit la contribution de cette société à une transition juste qui garantit l'accès à une énergie efficace et durable, en partageant les avantages sociaux et économiques de la voie vers des émissions nettes nulles d'ici 2050 avec les employés, les fournisseurs, les communautés et les clients dans le cadre d'une approche inclusive et transparente.

« Pour nous, la sécurité énergétique est au cœur de notre stratégie en tant qu'élément essentiel pour les communautés qui nous accueillent, et doit être poursuivie parallèlement à la décarbonisation. Quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, nous avons défini une série d'accords avec nos partenaires historiques pour diversifier les approvisionnements en gaz de l'Italie et de l'Europe, ce qui nous permettra de remplacer d'ici 2025 100 % des quelque 20 milliards de mètres cubes précédemment fournis par la Russie. Cela sera possible grâce à l'entrée en production rapide des découvertes et à la solidité de ses relations avec les pays producteurs, considérant le gaz comme une source d'énergie relais dans la transition », a déclaré Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.

En ce qui concerne la stratégie de neutralité carbone, cette multinationale est restée ferme sur ses engagements en faveur d'émissions nettes nulles d'ici 2050 et a confirmé tous ses objectifs de décarbonisation, qui reposent sur des investissements solides. L'entreprise a réalisé une réduction de 17 % des émissions des champs d'application 1, 2 et 3, par rapport aux niveaux de 2018, et a continué à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour parvenir à des émissions nettes de champs d'application 1 et 2 dans l'amont d'ici 2030, en investissant dans des technologies de réduction des émissions et en développant des projets à faible émission de carbone. Dans ce contexte, en 2023, elle a lancé le FPSO qui sera utilisé pour la production du champ Baleine en Côte d'Ivoire, la découverte la plus importante jamais réalisée dans le pays et le premier développement net zéro pour les émissions de portée 1 et 2 en Afrique.

Dans la stratégie de cette multinationale, les objectifs de développement durable des Nations unies constituent une référence importante pour la conduite des activités dans les pays d'opérations. Les projets agro-industriels, par exemple, incarnent les piliers fondamentaux de l'approche du groupe pour la transition juste, une transition énergétique avec une forte composante innovante combinée à un accent concret sur la dimension sociale. Elle s'engage à faire en sorte que le processus de décarbonisation offre des opportunités de conversion des activités existantes et de développement de nouvelles chaînes de production avec des perspectives significatives dans les pays où elle opère. En 2022, la première cargaison d'huile végétale produite au Kenya sans entrer en concurrence avec la chaîne de production alimentaire, à partir de déchets et de matières premières produits sur des terres dégradées, a été livrée à son usine de bioraffinage à Gela, avec des impacts positifs substantiels sur l'emploi et le développement local. Le modèle sera reproduit dans d'autres pays.

Pour parvenir à une transition juste, une attention particulière a été accordée aux initiatives visant à promouvoir l'accès à l'énergie et à l'éducation dans les pays d'opération. Il s'agit notamment des projets menés en Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Ghana pour faciliter l'accès à une cuisine propre. En Côte d'Ivoire, plus de 20 000 fourneaux ont été distribués en seulement six mois, touchant plus de 100 000 bénéficiaires. La multinationale a promu le droit à l'éducation au Congo, au Ghana, en Irak, au Mexique, au Mozambique et en Égypte, où elle a ouvert l'école de technologie appliquée de Zohr afin d'augmenter de manière significative le nombre de jeunes ayant des compétences techniques et professionnelles améliorées dans les domaines de l'énergie et de la technologie.