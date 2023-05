Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Le Sénégal atomise l'Afrique du Sud et rejoint le dernier carré

Le Sénégal est le premier pays qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023. Serigne Aliou Dia et ses poulains ont écrasé l'Afrique du Sud (5-0) dans la première demi-finale du tournoi disputé ce mercredi après-midi au Stade Nelson Mandela d'Alger. Un succès confortable qui leur offre aussi un ticket de qualification pour la prochaine Coupe du monde U17 prévue cette année.

Les Lionceaux de la Teranga n'ont pas fait de détail face à leurs adversaires sud-africains. Ils ont plié la rencontre dès la première période, en trouvant trois fois le chemin des filets, grâce à Waylon Renecke (36e) et Benjamin Wallis (39e) buteurs contre leur camp et Mamadou Lamine Sadio (44e). En seconde période, le capitaine Amara Diouf participe aussi à la fête, inscrivant un doublé.

La rencontre débute très timidement, il faut attendre la 24ème minute pour assister à l'une des rares occasions franches, une tête d'Amara Diouf détourné en corner par le portier sud-africain Gennaro Johnson. Les Amajimbos réagissent par l'entremise de Mickael Dokunmu qui place mal sa tête dans la surface, à la réception d'un centre mesuré de Siyabonga Mabena (35e).

Le festival débute à la 36ème minute. En voulant repousser une tête d'Omar Sall, Waylon Renecke tromper son propre gardien. La même infortune arrive également à son capitaine et partenaire de l'axe, Benjamin Wallis. Un ballon de de coup franc adressé par Amara Diouf est mal repoussé dans les pieds du défenseur qui le renvoie dans les filets (39e).

Après ces deux coups du sort, la formation sud-africaine a complètement plongé. Lamine Sadio en profite pour ajouter un troisième but peu avant la pause (44e). Abdou Aziz Fall reçoit un centre dans la surface et remise le ballon dans la course de l'attaquant qui tire dans les buts.

En seconde période, le Sénégal prend totalement le contrôle de la partie. Amara Diouf participe à la fête à travers un doublé (54e et 71e). Le premier but du capitaine sénégalais intervient à la suite d'une belle combinaison avec Sall qu'il sert à la limite du hors-jeu avant de se démarquer pour conclure l'action. Un but validé après vérification au niveau du VAR. Sur son deuxième but, il est à la conclusion d'un magnifique centre de Sadio qui trouve sa tête dans la surface. Le Sénégal, à plusieurs reprises, aurait pu alourdir davantage la note face à une défense des Amajimbos complètement résignée.

Avec cette victoire éclatante, le Sénégal renforce davantage son statut de favori au sacre final. Un signal fort pour ses prochains adversaires. En attendant la suite des événements, Serigne Saliou Dia et ses joueurs tiennent leur ticket pour la prochaine Coupe du monde U17 prévue cette année.