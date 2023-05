Afrique: Traoré - 'Le Burkina Faso jouera le match contre le Nigeria comme une finale'

L'entraîneur du Burkina Faso, Brahima Traoré, a souligné la nécessité pour son pays de remporter le match face au Nigeria, le jeudi 11 mai 2023, au stade Nelson Mandela, en marge des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023. L'entraîneur burkinabé a rappelé leur objectif principal dans cette compétition, à savoir, obtenir un ticket de qualification pour la Coupe du monde.

"Nous avons atteint les quarts de finale de la compétition, et nous tenterons de nous qualifier pour les demi-finales face au Nigeria pour atteindre notre objectif principal qui est la qualification pour la Coupe du Monde, nous allons jouer le match sans calculs. », a déclaré le technicien.

Il a évoqué l'attitude que son équipe devrait adopter face aux Golden Eaglets : "Nous allons entrer dans la rencontre avec calme et enthousiasme. Nos joueurs sont tenus de jouer ensemble, et le jeu individuel ne doit pas être la priorité. Nous sommes en lice pour les victoires collectives et si nous sommes couronnés, les joueurs peuvent avoir la chance d'avoir des contrats à l'étranger. »

L'entraîneur burkinabé s'attend à un match différent de leur dernière confrontation face aux Golden Eaglets. « Nous avons affronté le Nigeria au Ghana, dans cette catégorie, les joueurs changent toujours, les choses ont changé, parce que les tests IRM ont fait changer l'effectif du Nigeria à 70 %. Même notre sélection a changé sa composition avec environ 7 éléments ".

Brahima Traore a réitéré les objectifs de son pays dans la compétition : "Notre premier objectif est d'atteindre la qualification en demi-finale pour aller en Coupe du monde, et nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Notre deuxième objectif est de revenir avec la Coupe dans notre pays et d'être couronné une deuxième fois, afin de rendre le peuple burkinabé heureux. » . Il a ajouté : "Avoir joué deux ou trois matchs avant cette rencontre n'a pas d'avantage ni d'inconvénient. Nous devons juste entrer dans le jeu comme si c'était le premier match de notre campagne. Ce match sera comme une finale et d'autres aspects ne devraient pas être pris en compte."

Le milieu de terrain burkinabé, Appolinaire Bougma, qui accompagnait son entraîneur en conférence de presse, a déclaré que le match contre le Nigeria est comme une finale pour les joueurs : "C'est une finale, nous allons entrer dans le jeu dans la bonne humeur. Notre objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous respectons l'adversaire et nous ferons tous nos efforts dans le match. Nous voulons aussi le titre. »

Bougma a ensuite rassuré sur l'état d'esprit au sein du groupe : "Actuellement, le moral des joueurs est élevé, nous sommes excités et la solidarité entre les joueurs depuis le début de la compétition nous a fait gagner et se qualifier. Après avoir battu le Cameroun, nous voulons aller de l'avant, nous n'avons pas le droit de nous tromper pendant ce match. »

Le joueur burkinabé s'est dit fier de défendre les couleurs du Burkina Faso et d'affronter de grandes équipes. Un rêve d'enfance qui s'est réalisé : "Personnellement, c'est un rêve qui s'est réalisé. Depuis mon jeune âge, je rêve de porter les couleurs nationales et de jouer dans de grands stades face à de grands pays comme le Sénégal, l'Algérie et le Maroc, ce qui a été réalisé, j'en suis heureux et je continuerai à travailler dur."