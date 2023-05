Afrique: Cesana - « On va jouer contre une équipe très forte »

Adversaire du Mali, ce jeudi 11 mai 2023, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, le Congo s'attend à une bataille difficile. Mais son sélectionneur Fabrozio Eraldo Cesana et ses poulains entendent jouer crânement leur chance.

Le Mali est un adversaire redoutable. Il s'est qualifié avec brio pour les quarts de finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023, en se débarrassant de deux grosses pointures, le Burkina Faso (1-0) et le Cameroun (2-0) dans une poule C à trois équipes.

Qualifié en tant que meilleur troisième après avoir obtenu deux points dans la poule A, le Congo a donc en face, un morceau dur à croquer.

Son sélectionneur Fabrizio Eraldo Cesana s'attend donc à une partie difficile mais promet de jouer crânement sa chance. « Nous, on est conscients qu'on va jouer contre une équipe très forte. Mais nous sommes venus ici faire tout notre possible, nous ne sommes pas ici pour le tourisme, nous ne sommes pas en quarts de finale par hasard. » a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match ce mercredi 10 mai 2023.

Le coach Cesana redoute une équipe physique et doté de beaucoup d'individualités. « On a regardé beaucoup des vidéos et on a vu que c'était une équipe physique, qui a beaucoup d'individualités », a-t-il observé, promettant de chercher « des solutions pour être aussi dangereux. ».

Son joueur Randy Baleka qui l'accompagnait face à la presse, fait le même constat sur les qualités physiques des maliens mais se montre rassurant sur la capacité de son équipe à y faire face.

« On a vu le match du Mali contre le Cameroun, ils ont été plutôt costauds physiquement. Mais je pense que nous devons leur faire face sinon, on ne serait pas là. On va se donner à 200%. C'est comme une finale, il y a une place en Coupe du monde à aller chercher », a-t-il indiqué.

Le sélectionneur du Congo mise par ailleurs sur la détermination qui habite son équipe : « Chaque match pour nous est une finale. Quelle que soit l'équipe que nous rencontrons, nous allons faire notre jeu, même si je respecte tous les adversaires. » Le technicien assure également avoir beaucoup travaillé l'aspect mental et psychologique avec ses poulains. Un discours confirmé par son joueur. « Tout le monde est prêt pour demain, on sait qu'on va faire un grand match. », conclut Randy Baleka.

Le match Mali-congo se jouera ce jeudi 11 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba à partir de 17h00, heure locale.