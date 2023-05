Afrique: Soumaïla Coulibaly - « On va jouer à fond »

En prélude à la rencontre qui opposera son équipe au Congo, ce jeudi 11 mai 2023, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, le sélectionneur de l'équipe du Mali était en conférence de presse ce mercredi matin dans la salle de conférence du Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Il a promis de jouer la rencontre à fond pour décrocher un ticket pour la Coupe du monde, le premier objectif dans ce tournoi.

Donné favori dans la rencontre qui l'oppose demain au Congo, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, le Mali ne veut pas tomber dans le piège des statistiques et des prédictions des bookmakers. Son entraineur, Soumaïla Coulibaly a exprimé sa prudence en conférence de presse d'avant-match tenue ce mercredi 10 mai 2023 au Stade d'Annaba. "Dans les catégories des jeunes, il n'y a pas de favoris.", a-t-il rappelé.

L'ancien international malien assure que son équipe jouera ce match à fond pour tenter d'obtenir son ticket pour le dernier carré et partant, pour la Coupe du monde U17 prévue cette année. "C'est un quart de finale, on va jouer à fond, nous sommes là pour nous qualifier pour la Coupe du monde, c'est notre objectif", a-t-il rappelé. Et de souligner : "C'est une qualification directe pour la Coupe du monde, on va prendre les choses au sérieux, c'est notre ambition, on est là pour ça."

Exempt lors de la troisième journée dans une poule C à trois équipes, la sélection des aigles a eu le temps de bien peaufiner sa préparation pour cette rencontre déterminante.

"Les trois jours de plus, on a essayé de gérer, s'entraîner, mettre un peu d'intensité dans nos courses, récupérer.", a-t-il confié.

Soumaïla Coulibaly s'attend à un match plaisant face à une sélection congolaise plutôt Joueuse. "

C'est une équipe qui joue, qui ne se cache pas, c'est une bonne chose pour nous, je suis content pour ça, le football des jeunes, c'est bien, on demande ça." S'est-il réjoui.

Son défenseur Ousmane Simpara qui l'accompagnait face aux médias s'est quant à lui voulu rassurant. "On n'a pas de pression, on joue tous les matches à fond comme une finale, on fera tout notre possible pour remporter notre match.", A-t-il indiqué. Au-delà de l'affiche face au Congo, le joueur et ses camarades ont un seul mot d'ordre : "faire tout notre possible pour remporter ce tournoi."

Vainqueur en 2015 et en 2017, le Mali vise un troisième trophée dans cette compétition. En cas de victoire finale, elle deviendrait la nation la plus titrée, devant le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et la Gambie qui ont deux couronnes chacun.

Le match Mali-congo se jouera ce jeudi 11 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba à partir de 17 heures.