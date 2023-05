Afrique: Duncan Crowie - 'L'Afrique du Sud ne perd pas, elle apprend toujours'

L'entraîneur sud-africain, Duncan Crowie regrette la lourde défaite 5-0 face au Sénégal, mercredi 10 mai, au stade Nelson Mandela, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023.

Il souligne que l'Afrique du Sud n'a pas perdu, mais a appris de sa défaite.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur sud-africain est revenu sur le du match. "Nous étions confrontés à une bonne équipe et de bons et dangereux joueurs et nous le savions au préalable. Nous n'avons pas pu les arrêter, nous avons essayé, mais nous n'avons pas réussi", a-t-il indiqué. Il poursuit: "Nous sommes désolés, nous ne perdons pas, nous apprenons toujours de notre défaite, nous apprenons la leçon."

L'entraîneur, Duncan Crowie a reconnu les qualités de l'adversaire qui ne leur a laissé aucune chance sur le terrain : "C'était une déception pour nous, une défaite similaire n'est pas bonne, je ne sais pas si le problème était la condition physique, ou la force du Sénégal et la vitesse de ses joueurs. Ils étaient plus forts et plus rapides que nous, l'équipe sénégalaise est excellente."

Le sélectionneur des Amajimbos a refusé de tirer sur ses défenseurs, buteurs contre leur camp : "Je ne dirais pas que le premier but est un échec, mais le deuxième est venu rapidement après le premier, nous laissant déçus ." Il poursuit : "Je ne blâme personne après cette défaite et je ne peux blâmer personne et même quiconque a marqué contre son propre but, il est difficile de revenir en arrière, le Sénégal est une excellente équipe, et je l'ai dit aux joueurs, il n'y a personne qui veut perdre par 5-0."