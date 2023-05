Afrique: Dia - 'Je dédie la victoire et la qualification pour la Coupe du Monde au peuple sénégalais'

L'entraîneur sénégalais Serigne Saliou Dia a qualifié le Sénégal pour la Coupe du Monde U17 grâce à la victoire 5-0 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Africaines U17 TotalEnergies 2023, aux dépens de l'Afrique du Sud.

Le succès obtenu ce mercredi 10 mai, au stade Nelson Mandela à Alger, permet aux Lionceaux de la Téranga d'atteindre le dernier carré de cette compétition pour la première fois de leur histoire.

En conférence de presse, l'entraîneur sénégalais a d'abord félicité ses joueurs. "Nous devons louer Dieu pour cette victoire, féliciter les joueurs et encourager l'équipe sud-africaine, qui a fait bonne impression et fait ce qu'elle doit faire", a-t-il déclaré. Et de poursuivre: "Je dédie cette qualification à tous les joueurs et les sénégalais et à tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour la préparation de cette équipe, je félicite également la fédération qui nous a offert toutes les conditions qui nous ont permis de nous imposer après avoir fait de grands efforts. Maintenant nous allons continuer notre voyage. "

L'ancien international sénégalais est aussi revenu sur le déroulement du match : "L'Afrique du Sud nous a posé quelques obstacles. Nous avons mis en place une stratégie de jeu et heureusement, nous avons pu obtenir un résultat positif. ".

Il a réaffirmé que le Sénégal vise le titre : "Quand nous nous sommes déplacés en Algérie, nous sommes venus pour le titre. Nous allons continuer à travailler et bien nous préparer pour bien aborder les demi-finales." « Nous travaillons et beaucoup d'équipes nous ciblent, nous travaillons beaucoup et tout le monde verra les résultats du travail."

Serigne Saliou Dia a aussi parlé de la star de sa formation Amara Diouf qui trône actuellement en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations: "Il a tout pour devenir un excellent joueur... C'est un jeune homme qui sait toujours tirer son équipe vers la victoire. Des qualités qui vont beaucoup l'aider à l'avenir. C'est notre héros, nous lui adressons nos félicitations.. »