Maroc: L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan à Rabat réaffirme le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume

Rabat — L'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, a réaffirmé le soutien de principe de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume ainsi qu'aux efforts des Nations Unies pour résoudre cette question.

Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de la célébration mercredi du 100ème anniversaire de la naissance du fondateur de l'État azerbaïdjanais indépendant, Heydar Aliyev, M. Samadov a souligné que son pays soutient "les efforts de l'ONU et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour parvenir à une solution durable et équitable à la question du Sahara, sur la base des recommandations pertinentes de l'ONU en matière de sécurité, les résolutions du Conseil de Sécurité, y compris la résolution 2654, en particulier lorsqu'elle fait référence au plan d'autonomie proposé par le Maroc, et les efforts marocains sérieux et crédibles pour faire avancer le processus vers une résolution".

"L'Azerbaïdjan espère que le sujet de Sahara va être résolu un jour pour la prospérité et le bonheur du peuple de la région", a-t-il ajouté.

Revenant sur les relations bilatérales, le diplomate azerbaïdjanais a estimé que le Maroc et l'Azerbaïdjan sont appelés à renforcer davantage leur coopération dans tous les domaines, notant que les deux pays ont beaucoup en commun, dont des valeurs partagées, une même religion et des cultures riches.

Quatrième ambassadeur nommé à Rabat depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992, M. Samadov a souligné que les relations bilatérales n'ont cessé d'évoluer au cours des trois dernières décennies.

"L'ancien président Heydar Aliyev est la personne qui a jeté les fondements des relations entre nos deux pays avec une visite en 1994 à Casablanca pour participer au Sommet de l'OCI", a-t-il rappelé.

M. Samadov s'est particulièrement félicité du niveau de la coopération parlementaire, avec la création de groupes d'amitiés actifs dans les institutions législatives des deux pays, outre la Commission intergouvernementale créée dans le but d'intensifier la coopération économique bilatérale et qui est présidée par les ministres des Affaires étrangères du Royaume et du pays du Caucase.

"Si on prend la seule période de janvier à avril 2023, on constate la croissance des arrivées touristiques du Maroc à l'Azerbaïdjan de 56%", s'est réjoui, par ailleurs, l'ambassadeur azerbaïdjanais, ajoutant que chaque année, une dizaine de visites de haut niveau sont effectuées entre les deux pays.

En effet, a-t-il dit, les deux gouvernements s'efforcent de développer les relations bilatérales au plus haut niveau possible. M. Samadov a toutefois estimé que plusieurs pistes restent à explorer pour renforcer davantage la coopération entre Rabat et Bakou.

Il s'agirait, selon lui, de créer les conditions favorables aux entrepreneurs des deux pays pour augmenter considérablement les échanges commerciaux et les investissements en éliminant les barrières et en établissant un vol direct.

L'ambassadeur a particulièrement mis l'accent sur la coopération dans le secteur énergétique, Bakou étant un exportateur majeur d'hydrocarbures, alors que le Maroc, a-t-il relevé, "dispose d'une bonne expérience dans le développement des énergies renouvelables".

"Je pense que des efforts dans toutes ces directions pourront donner des résultats probants et augmenter le volume des échanges entre les deux pays", a-t-il soutenu.

Évoquant la célébration du 100ème anniversaire de la naissance du fondateur de l'État azerbaïdjanais indépendant, Heydar Aliyev, M. Samadov a expliqué que cette figure emblématique a dirigé l'Azerbaïdjan pendant deux périodes complètement différentes: pendant l'ex-URSS (1969-1982) et dix ans après le rétablissement de l'indépendance du pays (1993-2003).

"Revenu au pouvoir à l'appel du peuple dans une période difficile pour l'Azerbaïdjan, qui a restauré son indépendance en 1991, Heydar Aliyev a sauvé l'Azerbaïdjan de la menace de la fragmentation et de la perte d'indépendance, d'une profonde crise économique et politique tout en conduisant le pays sur la voie du développement durable", a-t-il fait savoir.