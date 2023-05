Afrique: International Paper - Les investissements au Maroc répondent à la demande pour des emballages en carton ondulé durables

Casablanca — International Paper (IP), l'un des principaux producteurs d'emballages à base de fibres renouvelables et de pâtes absorbantes, annonce la réalisation d'un programme d'investissement majeur dans ses sites de production marocains.

Cette enveloppe de 250 millions MAD (22,5 millions d'euros) au titre de l'année 2022 vient renforcer l'activité de la société dans le pays, en améliorant significativement sa capacité à offrir davantage de valeur aux clients, ainsi que ses performances environnementales, indique mercredi l'entreprise dans un communiqué.

« Alors que nous célébrons cette année notre 125e anniversaire, nous sommes fiers de revenir sur le succès de notre histoire au Maroc », déclare Bertrand Laplaud, Directeur général régional Maroc et Afrique de l'Ouest pour International Paper, cité par le communiqué.

Et de poursuivre : « Depuis 2005, nous y avons sans cesse développé notre activité et nous y avons investi plus de 1 milliard MAD pour améliorer la sécurité, la durabilité, l'innovation et la productivité de nos opérations - pour aujourd'hui et pour les générations futures. »

Des produits fabriqués de manière durable dédiés au Maroc et aux exportations

Grâce à ce programme d'investissement, les sites de production d'IP à Tanger et Agadir ont augmenté leurs capacités de fabrication de boîtes - notamment la production de barquettes durables pour le segment des fruits et légumes (F&V) - ce qui renforce encore la position de l'entreprise dans ce secteur à forte croissance, fait savoir le communiqué.

« Nos clients et utilisateurs finaux veulent des produits qui contribuent à un avenir bas carbone plus durable », explique M. Laplaud, notant que « les emballages en carton ondulé sont le mieux adaptés pour répondre à cette demande et, grâce à nos investissements, nos clients F&V à travers le Maroc bénéficient désormais d'une meilleure disponibilité des caisses et de plus de choix dans notre gamme de boîtes et barquettes en carton ondulé fabriquées de manière durable et entièrement recyclables, ainsi que d'un service à la clientèle encore plus performant. »

En outre, l'usine de Tanger a également élargi ses capacités de fabrication de grandes caisses américaines, essentielles pour les clients du secteur automobile.

Une nouvelle chaudière écoénergétique pour l'usine de Kenitra

Dans le cadre de ce programme d'investissement, une nouvelle chaudière multicombustible de pointe a été installée dans l'usine d'IP à Kenitra.

Cette nouvelle chaudière offre d'importantes améliorations sur le plan de l'efficacité énergétique et diversifie les sources d'énergie, tout en assurant l'approvisionnement à un coût compétitif, fait valoir l'entreprise.

Un engagement continu envers le Maroc

Pour l'avenir, International Paper vise à poursuivre la croissance de son activité au Maroc. « Nous continuons d'explorer de nouvelles opportunités de croissance pour notre activité, tant au niveau local que sur le marché de l'exportation, en exploitant la position unique du Maroc et son vaste territoire », ajoute M. Laplaud.

Les investissements d'IP au Maroc visent également les communautés au sein desquelles ses employés vivent et travaillent. L'entreprise s'est ainsi associée à plusieurs organisations locales à but non lucratif axées sur le renforcement de la résilience communautaire en mettant l'accent sur l'éducation, l'une des causes « signature » que défend l'entreprise. Grâce notamment à des dons financiers généreux d'IP, ces organismes ont mis en oeuvre des programmes visant à accroître le niveau d'alphabétisation et à rénover les écoles locales.

Chaque jour, le monde avance avec de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouveaux défis. Et chaque jour, International Paper va de l'avant, en se montrant toujours plus fiable, plus innovant et plus durable.

« En 125 années, nous avons fait nos preuves en matière de fiabilité, tout en nous tournant vers l'avenir. Nous sommes là aujourd'hui, tout en créant le monde de demain », souligne M. Laplaud.

Et de conclure : « Nous utilisons des ressources renouvelables pour fabriquer des produits recyclables auxquels les gens se fient au quotidien. Nos valeurs et notre engagement vis-à-vis du Maroc restent inchangés et sont essentiels pour atteindre notre objectif de devenir l'une des entreprises les plus performantes, durables et responsables du monde. »

International Paper (IP) est l'un des principaux producteurs mondiaux d'emballages écologiques et de produits à base de pâtes et de fibres, ainsi que l'un des plus grands recycleurs au monde. Son siège social est situé à Memphis, Tennessee, il emploie environ 39 000 salariés qui s'engagent à créer des solutions d'avenir.

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), International Paper se concentre sur la production et la commercialisation d'emballages à base de fibres et de pâtes de spécialité, et emploie environ 4 300 personnes.

En tant que fournisseur leader de conteneurs en carton ondulé de haute qualité pour une multitude d'applications, il sert des clients dans toute la région à partir de son réseau de deux usines de carton ondulé recyclé et de vingt-trois usines de boîtes en carton en France, en Italie, au Maroc, au Portugal et en Espagne.