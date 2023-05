Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Mai 2023

Ghana : Bon voisinage- Nana Akufo-Addo chez le capitaine Traoré

Le Président ghanéen est arrivé, le mercredi après-midi dans la capitale burkinabè pour « une visite d'amitié et de travail », a rapporté la direction de la communication de la Présidence du Faso, sans préciser la durée du séjour. Nana Akufo-Addo a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a ajouté ses communicants. C’est la 2e visite officielle d’un président démocratiquement élu chez le capitaine Ibrahim Traoré, après celle du président béninois, Patrice Talon. « Les deux Chefs d'Etat ont évoqué des questions majeures de la sous-région, confrontée au défi sécuritaire », peut-on dans le communiqué publié par la Présidence du Faso. Les militants des groupes jihasdistes sévissent dans les frontières entre les deux pays. Selon des observateurs, les jihadistes se servent de l’ouest du Burkina comme base arrière pour causer des exactions au Ghana voisin et se replier. La Présidence du Faso a indiqué que les présidents Akufo-Addo et Traoré ont également échangé sur des sujets d'intérêt commun aux peuples burkinabè et ghanéen. (Source : Apa)

Burkina Faso : Enlevé à Dédougou- Un préfet retrouvé mort dans une forêt

Le préfet avait pris lundi soir la route de Dédougou, capitale régionale où il avait assisté à une réunion, pour rejoindre Tchériba, dont il faisait office de maire. Un préfet enlevé par des hommes armés a été retrouvé mort lundi dans une forêt de l'ouest du Burkina Faso en proie à la violence djihadiste, a-t-on appris mercredi de sources sécuritaires et locales. Dans un communiqué, le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, a annoncé "le décès le 8 mai de monsieur Kaboré Amadou", préfet et "président de la délégation spéciale de Tchériba", dans la région de la Boucle du Mouhon (ouest). Les circonstances de la mort de M. Kaboré, dont l'inhumation est prévue mercredi à Tanghin-Dassouri (centre), n'ont pas été précisées dans ce communiqué. (Source : Euronews)

Niger : Terrorisme- Près de 1 400 membres de Boko Haram interceptés

L'armée nigérienne a affirmé avoir intercepté depuis mars 1 397 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram et de leurs familles fuyant de "sanglants" combats avec son rival du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) au Nigeria voisin. « Depuis un certain temps, les combats sanglants opposant l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram ont obligé plusieurs familles de Boko Haram à quitter la forêt de Sambissa" au Nigeria "pour tenter de rejoindre le Niger », selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Diffa (sud-est du Niger), consulté mercredi par l'Afp. A ce jour, 1 397 personnes ont été interceptées, puis remises aux autorités militaires nigérianes, poursuit le bulletin. (Source : France 24)

Nigeria : Insécurité- 25 personnes kidnappées dans une église

Des hommes armés ont attaqué une église baptiste de Bege, au nord-ouest du Nigeria, enlevant 25 fidèles lors d'un service dominical. Les enlèvements contre rançon et les attaques intercommunautaires ont repris de plus belle après une accalmie lors des élections de février et mars pour la présidence et les postes de gouverneur. « Au son des coups de feu, tout le monde s'est précipité pour se mettre à l'abri. Nous avons même oublié qu'ils étaient couchés là parce que les coups de feu étaient partout. On ne sait pas où courir. C'est ainsi qu'ils sont arrivés, qu'ils les ont rencontrés et qu'ils les ont abattus » ,explique Rikichi David, habitant de Chikun. (Source :africanews)

Guinée : Manifestation de rues à Conakry- Plusieurs morts

Le sang a encore coulé à Conakry en marge d’une manifestation politique. Le mercredi 10 mai 2023, au moins trois morts ont été enregistrés dans la capitale guinéenne, a appris Africaguinee.com de sources médicales et auprès de sources concordantes. A Cosa où de violents heurts ont rythmé la journée de manifestations appelée par les forces vives, deux jeunes ont été tués dont un par balle, selon une source médiale. Ousmane Bah, 21 ans a succombé de sa blessure par balle. Il a été touché à Nassouroulaye. Il était élève. La seconde victime enregistrée à Cosa s’appelle Thierno Ousmane Diallo, marchand, âgé de 21 ans. Sa boîte crânienne a carrément éclaté. Les images sont insoutenables. A Bomboly, un autre jeune a été tué par balle dans la soirée de ce mercredi 10 mars. Plusieurs blessés par balles sont également alités dans différentes cliniques de Conakry. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Activités politiques- Ousmane Sonko zappe Yewwi et appelle à soutenir le F24

Dans un message diffusé sur sa page Facebook, le leader de Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko a commenté le verdict de son procès en diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Un procès en appel à l’issue duquel il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il s’est attaqué au chef de l’Etat disant qu’il cherche des moyens pour l’éliminer de l’élection de 2024 parce que dit-il : « Macky Sall sait qu’il n’a aucune chance de me battre ». Sur ce, Ousmane Sonko a appelé une nouvelle fois les jeunes à descendre dans les rues pour protéger le « projet ». Le maire de Ziguinchor a indiqué qu’il était prêt à y laisser sa vie pour « la liberté des populations ». Dans la foulée, il a adoubé le F24 et demandé aux populations de venir nombreux au meeting du F24 prévue vendredi 12 Mai à la Place de l’Obélisque. Sonko a passé sous silence la marche de Yewwi prévue le 19 Mai sur toute l’étendue du territoire. Il n’a pas pipé mot sur cette manifestation annoncée par Khalifa Sall. (Source : presse locale)

Côte d’Ivoire : Financement des projets- La Banque mondiale Côte d’Ivoire dévoile sa politique environnementale et sociale

La Banque mondiale Côte d’Ivoire mise désormais sur un management participatif avec les parties prenantes dans la réalisation des projets qu'elle finance. Elle implémente, depuis octobre 2018, un cadre environnemental et social, et un code éthique depuis 2020 qui se résume aux valeurs que sont : Impact, intégrité, respect, travail d’équipe et innovation. Dans cette dynamique, la Banque accentue la prise en compte des effets néfastes des projets sur l’environnement et le social. « C’est une innovation de la Banque mondiale en adéquation avec les Objectifs du développement durable (Odd) », affirme le spécial en environnement, Alphonse Amadak. Pour lui, il s’agit d’investir dans le capital humain, d’accélérer la croissance et de renforcer la résilience durable. Lors d’un séminaire de formation à l’intention d’une vingtaine de journalistes et de professionnels des médias le mardi 9 mai 2023, l’institution financière a décliné le contenu de cette stratégie de gestion des projets avec une insistance particulière sur la protection de l’environnement. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Maintien de la paix- La Rdc demande l’envoi de troupes de la SADC contre le M23

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fait remarquer que la force régionale qui est venue aider à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la Communauté de l'Afrique de l'Est (Cae) devra quitter définitivement le territoire congolais après avoir échoué dans sa mission.Des rapports indiquent mercredi que lors d'une visite au Botswana le 9 mai, le président Tshisekedi a déclaré qu'il avait des problèmes avec la force régionale, y compris la nomination du général Kiugu par le Kenya.« Certains contingents de la force régionale ont clairement indiqué à leur arrivée qu'ils n'allaient pas combattre le M23 », a-t-il déclaré.(Source : Apanews)

Zimbawé : Energies- Découverte d’un gisement d’hydrocarbures

La compagnie pétrolière australienne Invictus Energy a annoncé lundi la découverte d’un gisement d’hydrocarbures, dans le nord du Zimbabwe, un pays qui souffre de coupures d’énergies massives. L’analyse des échantillons confirme la présence de pétrole, d’hélium et d’un gaz naturel « de grande qualité », a précisé la compagnie. La compagnie australienne a réévalué les données d’une étude menée dans les années 1990 par le géant pétrolier américain ExxonMobil (ex-Mobil) qui avait abandonné son projet sur ce site situé à 240 kilomètres au nord de la capitale Harare. Invictus Energy a signé un accord en 2018 avec le Zimbabwe qui prévoit un partage de la production avec le gouvernement alors que le pays souffre de coupures d’électricité massives pouvant durer jusqu’à 19 heures par jour. (Source : African Manager)