Ile Maurice: The Caudan Bridges Port Louis Amendment Bill - «Une «win-win» situation» selon Obeegadoo

Le pont tournant va embellir l'expérience des Mauriciens et des touristes qui souhaitent visiter la capitale. C'est ce qu'a soutenu Steven Obeegadoo, vice-Premier ministre, ministre du Tourisme, du Logement et des Terres, mardi au Parlement lors des débats entourant «The Caudan Bridges Port Louis Amendment Bill».

Caudan Development Ltd, dit-il, avait acheté le pont à Cape Town en 2021. Il avait été désassemblé pour permettre son acheminement à Maurice par voie maritime. Aroop Consultations a par la suite procédé à son assemblage à Maurice. Le coût de ce pont est de Rs 16 M. Après l'obtention du «Land and Building Permit», il a été installé sur les terres appartenant à la Mauritius Ports Authority.

Le public pourra y accéder au Suffren et à Odysseo. Le pont tournant traversera le Caudan. Le ministre Obeegadoo a fait ressortir qu'en vertu du Code Civil, quand un projet est du domaine public, un «act of Parliament» est nécessaire. Après des consultations avec plusieurs autorités, a-t-il ajouté, aucune objection n'a été soulevée mais certaines conditions doivent être respectées. Le pont devra être opérationnel uniquement durant le jour. Il sera fermé durant les intempéries. Il sera placé sous la supervision de deux opérateurs et sera constamment sous surveillance caméra.

Pour ce projet, un «Environmental Impact Assessment» n'est pas nécessaire. Caudan Development Ltd en assurera la maintenance pour qu'il ne représente aucun danger pour le public. Le pont reste la propriété du gouvernement et Caudan Development Ltd devra payer les frais municipaux. Le pont a aussi été conçu pour les personnes handicapées. Dans son «summing up», le ministre Obeegadoo a conclu que ce projet est «un exemple parfait de Public and Private Partnership» pour une «win-win» situation». Steven Obeegadoo a aussi soutenu que ce projet de loi est simplement un amendement de la loi qui existe déjà depuis 1996.

Osman Mohamed : «Pourquoi un projet de loi après la construction ?»

Le député travailliste Osman Mohamed a souligné pour sa part que ce projet de loi est différent des autres car la construction du pont a déjà été faite et le projet de loi débattu après la réalisation du projet. «Tout le monde, dit-il, savait que le pont allait osciller sur le Caudan mais pourquoi est-ce que le ministère présente ce projet de loi après la construction ?» «On est devant un fait accompli. Est-ce parce que Caudan Development Ltd a réalisé qu'il ne pourra opérer sans avoir de permis ? Il y a un sérieux problème de coordination entre les autorités», affirme le député. Et d'ajouter : «La municipalité a déjà octroyé le «Land and Building Permit». Cela aurait pu avoir de graves répercussions s'il y avait eu des problèmes techniques. Quelle autorité en aurait assumé la responsabilité et qui en aurait fait les frais s'il y avait eu des réclamations ?» Osman Mohamed a déclaré que n'importe quelle structure qui surplombe les eaux est exposée à la corrosion. Ce pont n'est pas neuf, a-t-il fait ressortir.

Salim Abbas Mamode : «Un pont qui va résoudre le problème d'embouteillage»

Ce pont, estime le député du MSM Salim Abbas Mamode, contribuera à résoudre le problème d'embouteillage. Le gouvernement entreprend des projets majeurs pour la décongestion routière, dit-il, et ce pont sera d'une grande aide. Il permettra également l'inclusion des personnes handicapées. «Ce serait bien que le ministère puisse intervenir et voie avec les promoteurs pour que l'accès aux cyclistes et aux véhicules non-motorisés soit aussi pris en compte», a-t-il déclaré. Salim Abbas Mamode a remarqué que les permis sont approuvés avec des conditions. «Les «Pedestrian Swing Bridges» sont aussi des attractions touristiques et embellissent une localité tout en étant utiles. Ce pont servira aussi de connexion entre Les Salines et le Caudan. «Where art merges to give singular experiences», a conclu le député.

Aadil Ameer Meea : «La sécurité est primordiale»

Le député mauve Aadil Ameer Meea a fait ressortir que cette région appartient au domaine public d'où la nécessité d'avoir un projet de loi. «Nous n'avons pas vraiment d'objections par rapport à ce projet de loi mais il faut des clarifications au sujet de la sécurité des usagers.» Après avoir effectué une visite, il se dit surpris de voir que le pont avait déjà été construit et était prêt à être utilisé. Aadil Ameer Meea a voulu savoir si tous les permis avaient été obtenus et quand ils l'ont été. Le député mauve a indiqué qu'il y a plusieurs conditions attachées à la sécurité et se demande s'il y a eu des analyses géotechniques et des inspections de qualité et de sécurité en lien avec ce pont. Aadil Ameer Meea insiste sur l'importance de maintenir la qualité et la sécurité sur ce pont. Citant des exemples où des personnes ont perdu la vie après que des ponts ont cédé dans d'autres pays, le député mauve insiste sur le fait qu'il est important d'avoir toutes les informations relatives aux inspections qui ont été effectuées.

Sanjit Kumar Nuckcheddy : «Un développement essentiel»

«Quand j'étais au secondaire et que j'étudiais la biologie, j'ai appris qu'il y a sept caractéristiques des êtres vivants. La mobilité est l'une des caractéristiques de l'être humain», a soutenu le député de la majorité Nuckcheddy lors de son intervention. «Movement should not be in an uneconomic manner», estime-t-il. Ce pont, ajoute-t-il, vient à un moment opportun avec les changements en cour dans le pays. Sanjit Kumar Nuckcheddy souligne que les ponts contribuent au développement essentiel d'un pays et que ce projet de loi apporte des précisions sur la partie concernée qui assumera les dommages en cas de problèmes.

Dorine Chukowry : «Ce pont va promouvoir une approche eco-friendly»

La députée et PPS Dorine Chukowry est d'avis que ce pont tournant sera une voie dédiée pour les piétons et réduira les risques d'accident. Il améliorera la qualité de la vie des résidents de la localité. «L'accès aux facilités sera meilleur. It will provide an inclusive and safer environment for all people. Everyone can participate fully in all economic acitivities», assure Dorine Chukowry. Elle s'est appesanti sur la résolution des problèmes d'embouteillage grâce à ce pont et les opportunités qu'il offre pour des activités à l'extérieur. Ce pont, a conclu la députée, est un projet essentiel qui va non seulement embellir la localité mais offrir une expérience unique aux Mauriciens et aux touristes.