Ile Maurice: Finis les petits plaisirs... des Mauriciens changent leurs habitudes

Casser sa tirelire pour faire les courses de fin de mois. C'est devenu le quotidien de beaucoup de Mauriciens. Les dépenses faites dans les supermarchés ne font que grimper. Les petits plaisirs se font rares. Nous avons fait le tour de trois supermarchés. Le résultat est presque le même : Le prix des denrées alimentaires flambe et les portefeuilles grincent des dents.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Hans. Accompagné de son épouse, il fait les courses à Jumbo Riche-Terre. Ils sont en quête de promotions et scrutent les prix. Voyant que le beurre de la marque Flora est à un prix abordable, ils en prennent deux paquets. «Nous avons une famille recomposée de cinq personnes. Nous avons trois enfants qui sont des adultes.» Du coup, il faut encore plus être vigilant sur les achats. «Je suis à mon compte. Quelques fois, je peux terminer le mois avec Rs 25 000. Mais il arrive aussi que je me retrouve sans rien si les affaires ne sont pas bonnes.» Du coup, son épouse et lui font encore plus attention aux dépenses.

Le couple explique qu'il y a quelques mois, ils pouvaient sortir du supermarché avec des produits qui avaient coûté Rs 8 000. «Mais aujourd'hui, c'est impossible. Ce n'est pas moins que Rs 10 000. Cela, sans faire aucun écart. Les menus plaisirs sont à mettre sur la liste de l'oubli.» Sans parler des fruits et des légumes à acheter à chaque fin de semaine. De plus, avance son épouse, les marques ne sont plus maintenant privilégiées. «Nous achetons le produit qui accuse un meilleur prix.»

Certes, si le temps alloué aux courses était de 30 minutes, il est, aujourd'hui, de presque une heure. La raison évoquée : il faut chercher le «low-cost». À titre d'exemple, Hans prend un sachet de macaronis. «La marque Panzani est à Rs 65. Alors que le même produit peut coûter Rs 22 en prenant la marque Panda. C'est quand même un grand écart.»

Une autre cliente, qui n'a pris que des produits frais, comme du poulet et de la viande, et des rouleaux de papier toilette sort du supermarché avec une ardoise de Rs 1 800. «Ce n'est que quelques produits qui ne tiendront que quelques jours.» Ashna, qui occupe un stand dans ce centre commercial, confie qu'elle n'y fait pas ses achats. «Je préfère aller chercher mon bonheur ailleurs.»

Elle favorise le supermarché de Morcellement St-André. «Même en faisant attention aux dépenses, je me retrouve avec des achats d'environ Rs 8 000 mensuellement, pour trois personnes. Mon époux, mon enfant et moi.» Tout comme Hans, elle explique qu'elle n'arrive plus à faire de dépenses futiles. «On essaie de faire plaisir à notre enfant, mais dans la mesure du possible.»

Ci-dessous, un condensé de quelques produits vendus dans trois différents supermarchés, Simla Way à Baie-du-Tombeau, Jumbo Riche-Terre et Winner's de Terre-Rouge. À noter que certains supermarchés n'avaient pas affiché tous les prix.