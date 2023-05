Afrique: Remmane - 'Nous apprenons et nous reviendrons plus fort'

Le sélectionneur de l'Algérie, Arezki Remmane, était visiblement abattu après la fin du voyage des hôtes à la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies. Une élimination infligée par le Maroc 3-0, au stade de Constantine, mercredi soir.

Remmane assure qu'il assume l'entière responsabilité de la défaite, notant que les joueurs se sont bien battus et ont fait tout leur possible pour obtenir un résultat respectable. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Cependant, il pense que les joueurs tireront les leçons de cette défaite difficile et celà pourrait les aider à s'améliorer individuellement et collectivement à l'avenir.

« Je suis désolé pour le public car nous aurions aimé lui faire plaisir avec un bon résultat et rester dans la compétition. Nous avons joué du mieux que nous pouvions et chacun a fait sa part pour obtenir un bon résultat. Mais le destin ne nous a pas permis. J'assume l'entière responsabilité de ce résultat car les joueurs ont tout donné », a déclaré l'entraîneur après la défaite.

Il ajoute: "Je ne suis pas quelqu'un qui se cherche des excuses. Il s'agit d'une expérience d'apprentissage et nous allons tirer les leçons et aller de l'avant. Si nous ne pouvons pas apprendre de cela, alors il est impossible de s'améliorer."

Le tacticien a avoué que les Marocains se sont plus améliorés qu'eux, par rapport à leur dernière rencontre en finale à la finale de la Coupe Arabe U17 où l'Algérie s'était imposée aux tirs au but après un nul 1-1 dans le temps réglementaire.

Revenant sur le match, le tacticien déclare qu'ils ont été déséquilibrés après le premier but et ont eu du mal à rebondir.

« Nous avons très bien commencé et nous nous sommes organisés. Le Maroc a marqué à un moment où nous contrôlions très bien le jeu. On a fait quelques erreurs individuelles et à ce niveau c'est impardonnable. Lorsque vous faites une erreur, vous en payez le prix. C'est comme ça le football. Les joueurs sont jeunes et ils vont apprendre. Je ne remettrai pas en cause leur volonté et leur combativité car ils ont fait de leur mieux », a noté le tacticien.