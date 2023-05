Sénégal: Mise en oeuvre du PSE sur la période 2014-2023 - Le PIB a atteint une croissance annuelle de 5,8 %

Le rapport diagnostic de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse), partagé, hier, avec les acteurs au développement, a révélé de réels progrès sur la croissance annuelle du Produit intérieur brut (Pib) du pays. Celui-ci est évalué à 5,8 %.

L'atelier de validation du rapport d'évaluation de mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (Pse), organisé, hier, par le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a permis d'identifier les défis et contraintes, ainsi que les résultats engrangés dans les différents axes du Pse. Ce rapport provisoire, produit par les quatre commissions de planification, révèle un taux de croissance de l'économie qui s'élève à plus de 5,8 %. Comme l'a affirmé le Directeur de la direction générale de la planification et des Politiques Economiques (Dgppe), Mouhamadou Bamba Diop, le Produit intérieur brut (Pib), réel a atteint une croissance moyenne annuelle de 5,8 % sur la période 2014-2023 à la faveur des projets, programmes et réformes mis en oeuvre dans l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, etc. Ce taux, a-t-il souligné, a pratiquement doublé et s'est matérialisé par une progression du revenu capital par habitant qui a progressé de 27 % de 2014 à 2023. Le Sénégal devance ainsi le Ghana, la Turquie et le Vietnam en matière de croissance économique. Toutefois, il a reconnu que l'économie sénégalaise est faiblement pourvoyeuse d'emplois.

Il est également ressorti du rapport une détérioration légère des investissements altérée par les crises comme la Covid-19. De même, a-t-il souligné, l'investissement privé n'a pas suivi les efforts fournis par l'État, contrairement à celui du public qui a connu une augmentation de 0,2 % du Pib.

Sur le plan social, les résultats montrent de réels progrès, en lien avec les efforts continus de l'État pour le renforcement du capital humain et l'amélioration du bien-être des populations. L'espérance de vie à la naissance a connu une hausse et se situe actuellement à 68 ans, « rare en Afrique subsaharienne ».

Le Directeur de la Planification et des Politiques économiques a également fait part des efforts consentis par le gouvernement du Sénégal ces 10 dernières années dans plusieurs domaines comme l'électrification, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural avec une puissance installée qui est passée de 898 MW à 1616 MW entre 2015 et 2021. Mouhamadou Bamba Diop a, par ailleurs, fait part de l'existence de contraintes classées en contraintes motrices et relais, a-t-il précisé.