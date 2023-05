Tunisie: Djerba après l'attaque criminelle à la Ghriba - Retour au calme, situation maîtrisée

L'incident qui s'est produit mardi en fin d'après midi à Djerba et qui visait le pèlerinage juif a failli dégénérer en carnage au temple de la Ghriba si ce n'est le savoir faire et le courage des unités sécuritaires qui ont vite bouclé les entrées vers la synagogue et sécurisé les visiteurs.

Il s'agit d'un agent de la garde nationale maritime qui a tué son collègue et s'est emparé de son arme et des munitions. Il s'est dirigé ensuite vers la synagogue. En tenue, il n'a pas été empêché de passer aux barrages. Arrivé aux abords de la Ghriba, il a tiré des coups de feu visant des unités sécuritaires et des civils.

Il a tué deux juifs, l'un résidant à Djerba et son cousin qui est de nationalité franco-tunisienne habite à Marseille et deux agents de sécurité, en plus de six blessés qui ont été évacués à l'hôpital régional Sadok Mokadem de Houmt Souk.

L'auteur de l'attaque n'a pas résisté longtemps à la riposte immédiate des forces de l'ordre et il a été éliminé.

Une attaque meurtrière, une agression lâche dont l'effet risque de nuire et avoir des répercussions néfastes sur le secteur délicat et fragile qu'est le tourisme.

C'est probablement la raison pour laquelle et de bonne heure que le ministre du Tourisme a pris l'avion vers l'île pour s'enquérir de la situation en général dans l'île de Djerba, rassurer les touristes et mettre en place un comité de suivi pour en savoir plus sur cet acte perpétré à partir du port d'aghir, à 20 km de la synagogue dans la localité de Riadh.

Accompagné de M. Saïd Ben Zayed , gouverneur de Médenine, ils ont accompli des visites éclaires au commissariat régional du tourisme, à Houmt Souk, avant de se rendre aux hôtels Palm Azur, Yadis , Djerba Beach, Hasdrubal prestige pour parler avec les étrangers venus accomplir les rites de la Ghriba et le musée Djerba Explore.